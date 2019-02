Le député Enrico Ciccone a peut-être délaissé les gants… mais pas l’entraînement

L’ex-hockeyeur, qui a disputé 374 parties dans la LNH et passé 1469 minutes au cachot, passe aujourd’hui une grande partie de son temps sur les bancs du... Parlement.

S’il n’est plus tenu d’afficher une grande forme physique dans le cadre de son travail, il n’en demeure pas moins que Ciccone est un habitué du gymnase de l’Assemblée nationale.

« Je garde la forme parce que je veux être capable de bien réagir, de bien penser aussi. Plus je m’entraîne, plus je suis en santé. Plus je suis capable de voir les choses claires », souligne M. Ciccone, qui prend parfois connaissance de sa revue de presse en même temps qu’il s’entraîne.

Il y a beaucoup de temps où on est assis. Moi, mes blessures du passé, mon corps a besoin de rester actif, sinon je commence à être engourdi. Enrico Ciccone, député de Marquette

Quand la politique dicte l'horaire

Malgré le désir de rester actif, Enrico Ciccone voit souvent son horaire être dicté par la vie politique.

On se fait lancer parfois des balles courbes. On gère les balles courbes, mais quand il y a un petit espace dans ma journée, je viens ici. Enrico Ciccone, député de Marquette

Enrico Ciccone aimerait que le gymnase de l'Assemblée nationale soit mis au goût du jour. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Rien à voir avec le gymnase du Canadien

D’ailleurs, le gymnase de l’Assemblée nationale, qui compte une dizaine de machines, ne ressemble en rien à celui du Canadien de Montréal, avec qui l’ex-attaquant a joué trois matchs.

Enrico Ciccone, qui était le seul député au gymnase au moment du passage de Radio-Canada, aimerait que des modifications y soient apportées afin de le rendre plus invitant pour ses pairs.

« J’en ai même parlé au président de l’Assemblée nationale et on va l’amener à l’ordre du jour au bureau de l’Assemblée nationale pour essayer de le revitaliser », mentionne-t-il.

« Je pense qu’il y a des belles machines, mais il faut que ce soit invitant et il faut que ce soit plus sécuritaire aussi », affirme Enrico Ciccone.

Avec les informations de Mireille Roberge, de l'émission Première heure