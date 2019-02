Baie-Trinité souhaite acheter le défunt Centre national des naufrages

À la dernière séance du conseil municipal, les élus ont autorisé le directeur général à faire des démarches auprès du gouvernement provincial.

Ça prend juste une transaction pour qu'on devienne propriétaire. Frédérick Lee, directeur général, Ville de Baie-Trinité

La Municipalité n'a toutefois pas établi clairement ce qu'elle comptait faire du Centre national des naufrages du Saint-Laurent une fois qu'elle en sera propriétaire

« On a regardé toutes les possibilités qu'on peut avoir avec cette bâtisse-là » a fait valoir la conseillère municipale Line Larouche. « On a rien décidé, précise-t-elle, mais ça ferait un très beau local. »

Historique du Centre

Le musée du Centre national des naufrages du Saint-Laurent a été construit en 2004 avec l'aide d'un investissement de près d'un demi-million de dollars de Québec. L'édifice est fermé depuis 2015.

Depuis que l'organisme à but non lucratif qui s'en chargeait a disparu légalement l'automne dernier, la bâtisse serait un bien non réclamé sous la juridiction du gouvernement provincial.

L'organisme responsable du Centre national des naufrages avait accumulé une dette de près de 9 600 $ en taxes impayées avant sa dissolution. Cela signifie que Baie-Trinité devra sans doute éponger la facture si elle devient propriétaire du musée.

Nous la perte là-dedans, si on peut appeler ça une perte, ça va être les taxes qu'on ne pourra pas récupérer. Mais le gain en capital qu'on fait avec le bâtiment, dans nos livres, devient intéressant. Frédérick Lee, directeur général, Ville de Baie-Trinité

Selon le directeur général Frédérick Lee, le but de la ville dans cette acquisition est d'offrir un « service à la communauté et aux touristes. »

La baisse de l'achalandage et des pertes annuelles de près de 30 000 $ pendant quelques années ont contribué à la fermeture définitive du Centre national des naufrages du Saint-Laurent.

Pour éviter de vivre la même situation, la Municipalité de Baie-Trinité devra donc avoir un plan de relance efficace.