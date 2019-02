Des drapeaux fransaskois flottent sur le pont de la rue Albert

L’Assemblée communautaire fransaskoise indique que cette démarche est prise pour « reconnaître l’héritage et l’apport francophone à la province. »

Le gouvernement saskatchewanais abonde dans le même sens, se disant fier de cette première à Regina.

« Le drapeau fransaskois est un emblème officiel de la province et un symbole important qui témoigne de la culture et de l’héritage de la communauté francophone de la Saskatchewan et de son importante contribution à la province », a déclaré un communiqué du gouvernement.

Le drapeau fransaskois sera aussi hissé devant le palais législatif de la province le 6 mars pour célébrer la francophonie, ajoute le communiqué.