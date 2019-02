Obstétrique à La Sarre: l'Abitibi-Ouest attendait le CISSS-AT de pied ferme

"Ce n'est pas permanent, on ne va pas fermer le département d'obstétrique." a affirmé dès le départ le président directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins qui tenait à rassurer les gens d’Abitibi-Ouest, mais ce n'était pas suffisant pour les gens sur place.

Enceinte de 33 semaines, Miranda Dessureault a rapidement questionné directement Yves Desjardins.

C'est facile de dire aujourd'hui voici pourquoi, mais on n’a pas écouté depuis 5 ans les recommandations qui ont été faites alors moi je me dis si on avait écouté ces gens-là, la fermeture n’aurait peut-être pas eu lieu.

Miranda Dessureault, femme enceinte d'Abitibi-Ouest