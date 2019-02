Déneigement de la Péninsule acadienne : les autorités appellent à la patience

Des routes sont toujours impraticables dans le nord du Nouveau-Brunswick, jeudi matin, et toutes les écoles dans la Péninsule acadienne sont à nouveau fermées. Les rafales ont enseveli le réseau routier de la Péninsule acadienne et causent de sérieux maux de tête aux autorités. L'Organisation des mesures d'urgence traite la situation au jour le jour et appelle à la patience.