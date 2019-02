Saint-Bruno installera 200 compteurs d'eau

Le directeur général adjoint, Philippe Lusinchi, explique que la nouvelle stratégie gouvernementale en matière d’économie d’eau potable oblige les municipalités à mettre en place certaines mesures.

Dès maintenant, si elles souhaitent obtenir des subventions pour la refonte de leur réseau d'aqueduc, les villes devront prouver qu’elles font le nécessaire pour éviter le gaspillage.

Saint-Bruno souhaite donc acheter 140 compteurs destinés à de gros consommateurs, comme des fermes, des industries et des commerces. Elle veut aussi se procurer 60 compteurs résidentiels, qui seront installés par échantillonnage de façon à permettre aux autorités municipales de valider la consommation d’une portion de la population.

La municipalité veut contracter un règlement d’emprunt de 450 000 $ pour acheter les équipements et étaler les paiements sur plusieurs années.

On ne parle pas de facture à l’utilisation. On parle de rencontrer la cible du gouvernement et de répartir le juste prix de l’eau par rapport à la consommation. Philippe Lusinchi, directeur général adjoint de la municipalité de Saint-Bruno

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) impose trois cibles bien précises aux municipalités en ce qui a trait à l’eau potable. L’une d’entre elles, la consommation de litres par jour par citoyen, n’est pas atteinte à Saint-Bruno.

Le Ministère stipule que la moyenne quotidienne ne devrait pas dépasser 382 litres. À l’heure actuelle, les Brunois en consomment autour de 512 par jour.

Rencontre d'information

La municipalité a tenu une rencontre d’information à ce sujet mercredi soir à l'édifice municipal.

Philippe Lusinchi explique que l’objectif était d’expliquer la stratégie de la municipalité aux citoyens et de leur rappeler que l’achat des compteurs d’eau est impératif.

Il y a certains citoyens qui veulent bloquer le règlement d’emprunt que l’on veut adopter sur 20 ou 25 ans. Si les gens s’opposent, la municipalité devra opter pour d’autres modes de financement qui pourraient étouffer notre capacité d’opérer parce que les termes de remboursement seraient plus importants , poursuit Philippe Lusinchi.

Les compteurs doivent être installés à compter de septembre et la municipalité doit agir rapidement.