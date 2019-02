L’UdeS baptise son Centre sportif en l'honneur d'Yvon-Lamarche

Yvon Lamarche, mort en 2016, a été directeur des sports à l’UdeS puis directeur du Centre sportif de 1979 à 1990.

Yvon Lamarche a grandement contribué à la transmission de valeurs importantes pour le monde de l’éducation et du sport. Par ce geste, nous lui témoignons toute notre reconnaissance pour son précieux apport à la communauté universitaire, mais également notre estime profonde pour le grand homme qu’il a été , a souligné par voie de communiqué le recteur de l’UdeS, Pierre Cossette.

Il a aussi été entraîneur des équipes de basketball et de football du Vert et Or. Il a d’ailleurs été intronisé au temple de la renommée du basketball québécois.

M. Lamarche a également reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec en juin 2016, sans compter qu'il a été membre fondateur et vice-président du Panthéon des sports de Sherbrooke.

Une cérémonie a marqué ce dévoilement mercredi en présence de proches d’Yvon Lamarche.