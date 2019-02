L’alphabet revisité dans la pièce pour enfants 26 lettres à danser

La compagnie de théâtre Young People's Theatre présente jusqu'au 16 mars la pièce « 26 lettres à danser » de la compagnie montréalaise Bouge de là. Le concept derrière cette pièce est un abécédaire dansé, où chaque lettre devient le prétexte pour un mot, une couleur et une danse.

Je trouvais qu’il y avait beaucoup d’abécédaires dans les livres en librairies, mais pas sur la scène et je me suis dit que la danse pouvait offrir un très bon abécédaire pour les jeunes , explique Hélène Langevin, metteuse en scène, directrice artistique et co-chorégraphe du spectacle.

Hélène Langevin a donc trouvé des mots à associer à chacune des lettres de l’alphabet. Chaque lettre à une couleur et une danse différente comme de la danse contemporaine improvisée, du zumba ou encore du folklore. Elle a d’ailleurs fait appel aux services de Jean-François Légaré pour créer les chorégraphies.

Dans cette production de 65 minutes où couleurs, jeux de lumière, musique et danse se côtoient, plusieurs surprises y sont intégrées pour captiver les spectateurs jusqu’à la fin. L’ordre des lettres de l’alphabet y est même mélangé. De plus, la metteuse en scène s’est donnée comme défi de cacher plusieurs mots dans les différents tableaux.

Les quatre danseurs de la danse. Photo : Rolline Laporte

Du théâtre pour les jeunes

Dans cette pièce interactive, les enfants sont appelés à participer. Par moment, ils doivent trouver les mots cachés, poser des questions aux danseurs, faire une chorégraphie avec leurs mains ou tout simplement bouger.

La réaction des jeunes est très positive durant les représentations. Ils sont impliqués à 100% dans la production. On le mentionne dès le début du spectacle : vous pouvez parler, poser des questions et même à la fin, on les invite à danser avec nous. Georges-Nicolas Tremblay, danseur et interprète.

26 lettres à danser au Young people’s theatre du 26 février au 16 mars.