Jérémie Perron saura jeudi s'il peut recouvrer sa liberté

Jérémie Perron, accusé d'introduction par effraction dans le but de commettre une agression sexuelle, saura jeudi s'il peut reprendre sa liberté le temps des procédures judiciaires.

L’homme de 26 ans de Saint-Ambroise a été arrêté cinq mois après des événements survenus dans la nuit du 15 juillet 2018 dans une résidence du secteur Kénogami, à Jonquière.

Le juge Michel Boudreau a pris en délibéré sa décision, mercredi, après plus de quatre heures d'enquête sur cautionnement.

La procureure de la Couronne, Me Nicole Ouellet, a exposé les détails de l'agression commise sur l'adolescente de 17 ans.

La victime dormait seule dans le salon de sa résidence lorsqu'elle aurait été agressée par un individu portant des lunettes de ski, un cache-cou et un chandail à capuchon. L'agresseur lui aurait mis un sac de tissu sur la tête et lui aurait attaché les mains, avant de procéder à des attouchements sexuels et de la forcer à lui faire une fellation.

Les enquêteurs ont soupçonné que l'agresseur était connu de la famille, puisqu'il n'y avait aucune trace d'introduction par effraction. Ils ont été en mesure de relier Perron à l'événement grâce à de l'ADN présent sur un mégot de cigarette et dans du sperme prélevé sur la victime.

L’avocat de la défense, Me Nicolas Gagnon, propose d'envoyer Perron en thérapie à Trois-Rivières pendant 21 semaines afin de régler ses problèmes de consommation de stupéfiants et ensuite l'envoyer chez sa mère. Celle-ci offre une caution de 27 000 $.

Nicolas Gagnon plaide qu'une preuve d'ADN est une preuve solide, mais qu'il a été démontré par le passé qu'une contamination des analyses est possible et qu’il ne s’agit donc pas d’une preuve infaillible.

