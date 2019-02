Conflit à l’ACFR : que s’est-il passé avant le remaniement du conseil d’administration?

La démission de la présidente de l'Association canadienne-française de Regina (ACFR), Sylvie Bergeron, vendredi dernier, a mis en lumière des divergences d'opinions et un climat de tension au sein du conseil d'administration de l'organisme. Mais qu'est-ce qui a mené à ces tensions? Voici quelques éléments de réponse, tels que décrits par certains des acteurs principaux de la situation.

Yassine El Bahlouli et Sylvie Bergeron s’accordent sur la tenue d’une rencontre extraordinaire du conseil d’administration de l’ACFR, le 21 février dernier.

Dans un courriel, Yassine El Bahlouli indique que la réunion s’est tenue à la demande de deux membres du conseil. Il précise que l’ordre du jour était unique et consistait à « traiter et essayer de trouver une solution au problème de gouvernance et de leadership au sein du C.A. de l'ACFR ».

Il affirme que les membres du conseil ont voté pour un changement des postes et des responsabilités au sein du C.A. qui devait être mis en place lors d’une rencontre le 25 février. Il a alors décidé de se désister de son poste de vice-président. Selon lui, les discussions sur ce sujet se sont déroulées « de façon normale et cordiale et dans le calme total ».

On était heureux de voir qu'on était arrivé à un point d'accord. Yassine El Bahlouli

Selon Yassine El Bahlouli, Sylvie Bergeron aurait décidé de quitter son poste de présidente à la suite de ce remaniement.

De son côté, Sylvie Bergeron admet qu’une « réévaluation » des rôles au sein du C.A. a été discutée lors de cette rencontre extraordinaire, mais que « ça faisait un bout de temps qu’elle pensait démissionner ».

Elle dit avoir envoyé une lettre le mardi 19 février au vice-président du C.A., un poste occupé à l’époque par Yassine El Bahlouli, pour lui demander de « cesser ses propos malveillants et accusateurs », dans laquelle elle lui demandait également de s’excuser.

L’ex-présidente dit que le contenu de sa lettre n’a jamais été abordé lors de la rencontre du 21 février.

C’était une rencontre où il y a eu beaucoup de discussion, mais aucun sujet concret n'a été soulevé. Sylvie Bergeron

Yassine El Bahlouli affirme quant à lui qu'il a transmis des excuses le 19 février à Sylvie Bergeron, soulignant qu'en tout temps ses propos s'adressaient à la présidence de l'ACFR et non à la personne qui occupe le poste.

Des absences aux réunions du conseil d’administration

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada cette semaine, Sylvie Bergeron a déploré le fait que des membres du C. A. ne se présentaient pas aux réunions du conseil d’administration et omettaient de le signaler aux autres membres, ce qui menait, selon elle, à des réunions où le nombre de participants nécessaires n’était pas atteint.

Yassine El Bahlouli confirme qu’une réunion ordinaire du C. A. a bel et bien été convoquée par la présidente pour le 11 février, et que le quorum n’a pas été atteint pour cette rencontre. Il soutient toutefois que la présidente n'a jamais convoqué de réunion du C. A. en janvier 2019.

Dans un courriel, le directeur de l’ACFR Marcel Rachid a tenu à préciser que François-Regis Kabahizi, auparavant trésorier de l’organisme, n'a pas pu assister aux dernières rencontres et qu’il en avait donné les raisons à l'avance. Selon lui, il s'agissait donc « d'absences motivées et non de boycottage » de ces rencontres.

Un climat tendu

Sylvie Bergeron a démissionné de ses fonctions vendredi dernier, le 22 février. Dans une lettre envoyée notamment aux membres du C. A. et aux médias, elle expliquait son départ en indiquant, entre autres, qu'il y a des conflits au sein du conseil d'administration.

Yassine El Bahlouli consent que depuis décembre 2018, le climat est tendu au sein du conseil d’administration de l’ACFR.

Selon lui, cette atmosphère est à l'image d’autres problèmes de la communauté fransaskoise.

Le poids de l'immigration, des problèmes d'incompréhension et de perception dûs aux différences culturelles, tout le monde sait c'est quoi. Yassine El Bahlouli

Il est à noter que les procès-verbaux des dernières rencontres du conseil d’administration ne sont toujours pas publiés sur le site web de l’ACFR.

Le nouveau président de l’organisme, François-Regis Kabahizi, assure qu'ils le seront dès la prochaine réunion du conseil, prévue le 11 mars, « après avoir été révisés ».

Avec la collaboration de Pascale Langlois et d’Olivier Daoust