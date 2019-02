Au cours de ce qui devait être une simple déclaration publique pour souligner la victoire de la nouvelle députée libérale de la circonscription montréalaise d'Outremont, mais qui s'est rapidement transformé en un point de presse en bonne et due forme, le chef libéral a répété à de nombreuses reprises que son équipe et lui-même avaient « toujours agi de façon appropriée ».

Si M. Trudeau a admis qu'il avait discuté de la possible perte de 9000 emplois chez SNC-Lavalin, si la firme d'ingénierie n'obtenait pas d'accord de pardon pour éviter un procès criminel, cette démarche est légitime, selon lui.

Nous allons toujours nous concentrer sur les emplois et l'économie. [...] Alors que nous gouvernons pour le bien de tous les Canadiens, nous agirons toujours de façon appropriée. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre s'est par ailleurs dit « complètement en désaccord avec la caractérisation des événements par l'ex-procureure générale ». Pour lui, l'enquête déjà lancée par le Commissaire à l'éthique servira justement à faire la lumière sur les allégations d'ingérence politique.

Doit-il démissionner, tel que l'a réclamé Andrew Scheer? Pour le premier ministre, il est plutôt important de songer aux prochaines élections fédérales : « Les Canadiens auront un choix très clair à faire dans quelques mois, entre un Parti libéral qui défendra toujours les emplois et qui créera une économie solide, et un parti qui est encore celui de Stephen Harper, qui défend les intérêts des riches. »

Trudeau « n'a plus l'autorité morale pour gouverner »

Un peu plus tôt, le chef conservateur exigeait justement la démission du chef du gouvernement, en plus d'appeler la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à mener une enquête sur l’affaire SNC-Lavalin, dans la foulée du témoignage explosif de l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould.

Lors d'un point de presse tenu peu de temps après la fin des audiences du comité sur la justice de la Chambre des communes, M. Scheer a martelé que l'ingérence présumée du premier ministre représentait « une culture de corruption » trouvant son origine « au sein du bureau du premier ministre et ailleurs ».

Dans la foulée, le chef conservateur réclame également que le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, remette lui aussi sa démission. Selon Mme Wilson-Raybould, M. Wernick fait partie des responsables gouvernementaux qui ont tenté de la persuader de changer d'avis dans le dossier SNC-Lavalin et faire en sorte que l'entreprise évite un procès.

Andrew Scheer demande la démission du premier ministre Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada

Le témoignage que les Canadiens viennent d'entendre de la part de Jody Wilson-Raybould est celui d'un premier ministre qui ne sait pas où prend fin le Parti libéral [du Canada] et où débute le gouvernement du Canada. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

Sous un gouvernement conservateur, SNC-Lavalin ne pourrait pas obtenir d'accord de pardon, a soutenu M. Scheer.

« Nous en sommes aux derniers jours du gouvernement de M. Trudeau; il ne peut plus diriger ce pays en bonne conscience. Le gouvernement a le devoir de gouverner » à l'aube d'importantes négociations budgétaires, a encore mentionné le chef conservateur.

De son côté, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a réclamé une enquête publique pour faire toute la lumière dans cette affaire.

« Les Canadiens ont droit à des réponses. Il est on ne peut plus clair, à la suite du témoignage de Mme Wilson-Raybould, que le gouvernement libéral et le premier ministre sont impliqués, qu'ils étaient prêts à violer la loi, et qu'ils étaient davantage disposés à aider leurs amis qu'à aider les Canadiens. »

Toujours selon M. Singh, « ce que nous avons entendu aujourd'hui est explosif, incroyablement dommageable; nous sommes tous ébranlés ».

Justin Trudeau devrait-il démissionner, tel qu'exigé par Andrew Scheer? « Peut-être qu'il doit le faire », répond le chef néodémocrate, qui souhaite d'abord une enquête publique, voire une enquête criminelle en parallèle.