Un biologiste de Moncton dirige l’étude annuelle du MPO sur le golfe du Saint-Laurent

L’étude annuelle s’est penchée sur 66 espèces de poissons et illustre les transformations du golfe du Saint-Laurent au cours des dernières années.

C’est frappant de voir l’écosystème changer , constate le biologiste en chef sur le navire, Nicolas Rolland.

Quand on regarde il y a 20 ou 30 ans et ce à quoi ça ressemble maintenant, l’abondance et le nombre de poissons dans le sud du golfe ont beaucoup diminué. Nicolas Rolland

L’étude a été lancée en 1971 pour recenser les espèces importantes pour la pêche commerciale comme la morue et le flétan. Le mandat s’est depuis élargi pour en faire une évaluation annuelle de la vie marine jusqu’aux confins du golfe.

En septembre dernier, un navire de la garde côtière a amené des scientifiques fédéraux dans le secteur entre l’île du Cap-Breton et la péninsule gaspésienne, au Québec. Des chaluts ont ramené des créatures marines à la surface et les scientifiques les ont triées, mesurées, en plus d’évaluer l’âge et le contenu de leur estomac.

Certaines espèces de fond comme la morue et la plaie américaine ont vu leur population diminuer plus fortement. Leur chute a atteint 90 % depuis 20 ans dans certains cas.

Les changements climatiques, la pêche commerciale et les prédateurs comme le phoque ont tous joué un rôle dans cette transformation de la faune du Saint-Laurent.

Les filets sont déposés tous les deux heures pour prélever les espèces. Photo : Radio-Canada / Ministère des Pêches et des Océans

Certaines populations diminuent, mais d’autres ont profité des deux dernières décennies pour croître de façon étonnante. Les poissons de fond déclinent tandis que les crustacés comme le crabe et le homard augmentent sans cesse.

Des espèces moins connues, comme les plus petits poissons-alligators atlantiques, nommés pour leur ressemblance avec les grands prédateurs du sud, semblent augmenter eux aussi.

Près de 50 000 poissons et crustacés ont été mesurés en 2018 selon Pêches et Océans.

Le laboratoire humide n’est pas l’endroit le plus joli à visiter , rigole M. Roland.

Ça sent fort, c’est mouillé, il y a de l’eau partout, c’est bruyant aussi parce que nous sommes à l’étage inférieur. La plupart du temps, la mer est houleuse. Nicolas Rolland

Le laboratoire humide où sont étudiées les espèces marines. Photo : Radio-Canada / Ministère des Pêches et des Océans

Mais le jeu en vaut la chandelle pour le scientifique afin de manipuler des animaux qui ne se retrouvent pas typiquement hors des aquariums.

Un spécialiste des éponges marines équipé de son microscope s’est joint à l’équipe dans les dernières années. Ses travaux permettent de distinguer les minuscules organismes. Une éponge marine, inconnue à la région, pourrait être une nouvelle espèce jamais identifiée.

L’équipe a étudié un grand éventail de vie marine, des concombres de mer aux petites espèces de requins.

L’étude ramasse quelques loups de l’Atlantique chaque année, une espèce au « statut préoccupant » selon Pêches et Océans. Le poisson aux dents affilées, pouvant atteindre 1,5 mètre de longueur, est manipulé avec soin avant d’être remis à l’eau.

Le loup de l’Atlantique peut mesurer jusqu'à 1,5 mètre. Pêches et Océans qualifie son statut de « préoccupant ». Photo : Radio-Canada / Ministère des Pêches et des Océans

Nicolas Rolland aime bien montrer cette espèce hors d’un aquarium aux étudiants qui prennent part à l’étude chaque année.

Les résultats sont utilisés pour déterminer les quotas de pêche et définir l’abondance des espèces, en plus de contribuer à la connaissance scientifique.