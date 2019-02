Des professionnels de la santé de la Mauricie estiment que le travail des « superinfirmières » sera facilité grâce à la résolution adoptée par le Collège des médecins , qui leur reconnaît plus d'autonomie. L'annonce est « un pas dans la bonne direction » disent-ils, cependant, « il reste du travail à faire ».

Plus d’autonomie et moins de lourdeur administrative; les changements apportés à la pratique des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sont positifs et bien accueillis.

Certaines modifications sont appliquées dès maintenant. Par exemple, le Collège des médecins du Québec a aboli le délai de 30 jours pour qu'un patient voie un médecin afin de confirmer les impressions médicales des « superinfirmières », concernant certaines maladies.

Une reconnaissance qui facilite le travail de Nicolas Marchand, infirmier praticien et propriétaire de la clinique M, une clinique privée située à Trois-Rivières.

On pourra mieux soigner les patients au bout de la ligne, avoir une meilleure prise en charge sans tout le temps aller cogner à la porte des médecins. Nicolas Marchand, infirmier praticien spécialisé et propriétaire de la clinique M.

Nicolas Marchand, infirmier praticien spécialisé et propriétaire de la clinique M. Photo : Radio-Canada



Le patient s’évite donc un deuxième déplacement. L’avantage est aussi financier puisqu’on évite de cette façon une consultation médicale avec un médecin.

« Encore bien du travail à faire »

Si cette avancée est reconnue et appréciée, les attentes ne sont pas toutes comblées pour les superinfirmières, affirme Sophie Longpré, professeure au département des sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Une fois les nouvelles mesures approuvées pas le gouvernement, les « superinfirmières » pourront aussi poser des diagnostics sur des problèmes de santé courants ainsi que six maladies chroniques : diabète, hypertension, hypercholestérolémie, asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique et hypothyroïdie.

Il y a possibilité de poser un diagnostic pour six maladies chroniques , mais il y en a plein d’autres maladies chroniques! Sophie Longpré, professeure au département des sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières ( UQTR)

Sophie Lonpré estime que cette avancée est plutôt « un début », qu’elle représente l’espoir de faire progresser cette profession.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec estime qu’il y a près de 470 infirmières praticiennes au Québec.