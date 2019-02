Un bilan positif pour le Zoo sauvage de Saint-Félicien en 2018

Investissements, hausse d'achalandage et nouveaux pensionnaires : l'année 2018 a été positive pour Le Zoo sauvage de Saint-Félicien.

L’an dernier, le zoo a dégagé un surplus de 120 276 $. Plus de 10 millions de dollars ont été investis, notamment pour la construction d'un nouveau restaurant et d'un nouvel habitat pour les ours blancs.

Devant les médias venus assister au dévoilement de son bilan mercredi matin, la direction du Zoo sauvage de Saint-Félicien a aussi rappelé que 27 nouveaux animaux ont été accueillis, dont des singes géladas et des grizzlis.

Près de 8 millions de dollars seront investis pour permettre au Zoo sauvage de Saint-Félicien de diversifier son offre. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Un peu plus de 195 000 visiteurs ont franchi les portes du zoo. Il s’agit d’une augmentation de 3,9 % par rapport à 2017.

Les gens de la région sont très sensibles aux nouveautés. Ils sont en augmentation cette année. On est très fiers. Lauraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage de Saint-Félicien

Une grosse année en vue

L’année 2019 ne sera pas de tout repos pour le zoo. Près de 8 millions de dollars seront injectés pour permettre à l'établissement de diversifier son offre dans le cadre de son Plan global de développement.

Des travaux sont d'ailleurs en cours pour accueillir des petits pandas cet été. Le zoo finalise également les travaux d'agrandissement de l'habitat des loups arctiques qui, à terme, va plus que doubler.

Les six bêtes de moins d'un an proviendront de Toronto et sont attendues sous peu.

Comme l'habitat aussi a été construit avec des aménagements rocheux, ça va permettre aux loups de venir près. On va vraiment avoir l'impression qu'ils sont près du train. Définitivement, ça va être un attrait apprécié , croit Christine Gagnon, directrice à l'éducation et à la conservation.

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien mise aussi sur ses deux nouvelles vedettes pour attirer les visiteurs : les ours blancs nés cet hiver.

D'après le reportage de Mélissa Paradis