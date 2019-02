Les États-Unis demandent au Conseil de sécurité d'appeler à des élections libres au Venezuela

Les États-Unis ont demandé un vote jeudi du Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution appelant à des élections présidentielles « libres, justes et crédibles » au Venezuela, ainsi qu'à un libre accès à l'aide humanitaire dans ce pays, selon des diplomates.

Le projet de résolution, contre lequel la Russie, soutien de Nicolas Maduro, devrait opposer son veto, dénonce aussi « la violence et le recours excessif à la force par les forces de sécurité vénézuéliennes contre des manifestants pacifiques et non armés ».

À la différence du premier texte proposé par les États-Unis début février, le projet de texte soumis aux 15 membres du Conseil n'apporte plus « un plein soutien » à l'Assemblée nationale dirigée par l'opposant Juan Guaido, mais se borne « à noter l'autorité constitutionnelle » de cette enceinte.

Le nouveau texte « encourage les initiatives pacifiques, inclusives et crédibles » pour mettre un terme à la crise prolongée que connaît le pays, une mention qui ne figurait pas dans le précédent projet.

Comme ce dernier, le texte appelle à un processus électoral « sous supervision internationale, en conformité avec la Constitution du Venezuela », en demandant au secrétaire général de l'ONU d'utiliser « ses bons offices » pour assurer un scrutin présidentiel crédible.

La Russie dénonce depuis le début de la crise l'ingérence occidentale et singulièrement des États-Unis dans des affaires « internes » au Venezuela, qui connaît une grave crise économique. Elle juge que la volonté américaine d'y acheminer de l'aide humanitaire cache une volonté de renverser par la force Nicolas Maduro.

Selon plusieurs diplomates, la Chine devrait aussi mettre son veto au projet américain. À l'instar de Moscou, Pékin est également opposé aux « ingérences dans les affaires intérieures » du Venezuela.

Au Conseil de sécurité, des diplomates s'attendent à ce que l'Afrique du Sud affirme aussi son opposition au texte des États-Unis. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale devraient de leur côté choisir l'abstention, selon les mêmes sources.

L'Europe, très présente actuellement au Conseil de sécurité avec cinq membres (Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique et Pologne), devrait au contraire faire bloc autour des États-Unis.

Juan Guaido est soutenu par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, le Brésil ou la Colombie et une majorité des membres de l'Union européenne.

Nicolas Maduro est appuyé de son côté par un nombre équivalent de pays, dont notamment la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie ou Cuba.

« Pourquoi pas une rencontre Trump-Maduro? »

De son côté, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a lancé un appel mercredi à l'ONU à une rencontre entre les présidents américain Donald Trump et vénézuélien Nicolas Maduro pour tenter de mettre un terme à la crise.

Jorge Arreaza a fait cette annonce dans un discours devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, boycotté par de nombreux diplomates, notamment de l'Union européenne et d'Amérique latine.

« Nous proposons une voie vers le dialogue [...] même avec les États-Unis », a dit le ministre, avant de s'exclamer : « Pourquoi pas une rencontre entre le président Trump et le président Maduro? ».

« La seule chose à discuter avec Maduro à ce stade est la date et l'heure de son départ », a répondu sur Twitter le vice-président américain Mike Pence, en première ligne pour pousser vers la sortie le dirigeant socialiste.

Pour le retour de la démocratie et la reconstruction du Venezuela, Maduro doit partir. Mike Pence, vice-président des États-Unis

Les États-Unis ne siègent plus au Conseil des droits de l'homme depuis leur retrait, décidé l'an dernier, par Donald Trump.

Caracas à l'ONU : une « honte » selon l'ambassadeur américain

Mais à l'occasion d'une séance mercredi de la Conférence sur le désarmement, l'ambassadeur américain Robert Wood a quitté la salle en signe de protestation lorsqu'un vice-ministre vénézuélien des Affaires multilatérales, Felix Plasencia, a pris la parole.

D'autres diplomates lui ont emboîté le pas.

Interrogé ensuite par les journalistes sur l'invitation au dialogue avec le président Maduro, M. Wood a lui estimé que Donald Trump était « prêt à rencontrer le vrai président du Venezuela et c'est Juan Guaido ».

Une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, le Brésil, la Colombie et la majorité des membres de l'UE, ont reconnu M. Guaido en tant que président par intérim.

À la tribune du Conseil des droits de l'homme, Jorge Arreaza a longuement dénoncé ce qu'il qualifie d'« agression » américaine contre son pays, notamment le blocus économique et le gel des avoirs vénézuéliens à l'étranger qu'il a évalués à 30 milliards de dollars.

« Cet argent appartient au peuple vénézuélien [...] Cela commence à devenir difficile. Le Conseil des droits de l'homme devrait élever la voix contre ce blocus » qui prive les gens ordinaires de nourriture et de médicaments, a-t-il dit.

Il a également accusé les États-Unis de vouloir envahir le Venezuela sous couvert de distribution de l'aide humanitaire.

« La crise humanitaire est utilisée comme prétexte à une intervention militaire », a-t-il affirmé.

L'ambassadeur américain a qualifié de « honte » le fait que des représentants du régime de Caracas soient autorisés à faire des discours à l'ONU.

« L'ex-régime Maduro ne devrait pas être autorisé à essayer de continuer à représenter le peuple vénézuélien », a dit M. Wood.

Quelque 2,7 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis le début de la crise politique et économique en 2015, selon les chiffres de l'ONU.