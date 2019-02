Documentaire sur Michael Jackson : une entrevue d'Oprah Winfrey avec les deux accusateurs

L'émission Oprah Winfrey Presents : After Neverland (Après Neverland, une présentation d'Oprah Winfrey) sera diffusée ce lundi soir à 22 h, après la deuxième partie du documentaire Leaving Neverland, présenté en deux soirs. L’émission spéciale sera en ondes sur HBO et sur le Oprah Winfrey Network à la même heure.

L’entrevue avec Wade Robson et James Safechuck, ainsi que le réalisateur du documentaire Dan Reed, a été enregistrée devant des personnes victimes d’abus sexuels.

Leaving Neverland est produit et réalisé par Dan Reed, lauréat d'un prix de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) pour son documentaire The Paedophile Hunter.

La famille Jackson dénonce le documentaire

De son côté, la famille de Michael Jackson, mort en 2009, a dénoncé le documentaire et la décision de HBO de le diffuser. Les ayants droit de Michael Jackson ont d'ailleurs entamé la semaine dernière des poursuites contre la chaîne de télévision.

Avec le 10e anniversaire de sa mort, les frères du chanteur disaient s'attendre à ce que des allégations contre lui refassent surface.

Michael Jackson durant son HIStory World Tour en 1996 Photo : Getty Images / Phil Walter

En entrevue avec l’Associated Press, Jackie, Tito, Marlon et le neveu de Michael Jackson, Taj critiquent les informations transmises par le documentaire et le fait de n’avoir pas été contactés pour répondre aux accusations. « Nous leur aurions parlé pour protéger notre frère », explique Tito Jackson.

Le chanteur de Thriller a été acquitté d'accusations d'attouchements sexuels en 2005.