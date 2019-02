Du verre recyclé dans l’abrasif pour les routes à Grande-Rivière

Depuis cet hiver, la Ville de Grande-Rivière utilise 20 % de verre recyclé dans sa recette d'abrasif pour déglacer ses 32 kilomètres de routes municipales. La Municipalité participe à un projet pilote avec la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie et Éco Entreprise Québec pour valoriser et donner une seconde vie aux bouteilles et contenants de verre qui se retrouvent dans les bacs de recyclage.