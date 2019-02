Jeux du Québec : le Centre des congrès transformé en village de... 3000 athlètes

Le Centre des congrès prend des airs de village des athlètes ces jours-ci alors qu'il se prépare à recevoir 5000 participants, dont 3000 sportifs, au cours des 10 jours de l’événement.

Pour la première fois aux Jeux du Québec (JDQ), les athlètes, entraîneurs et accompagnateurs seront tous hébergés sous un seul et même toit.

« On marque l’histoire, je peux vous en assurer », commente Pierre-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec et coprésident de la corporation des JDQ.

Ce dernier ne s'en cache pas : les installations du boulevard René-Levesque n'ont jamais accueilli une clientèle aussi jeune pour un séjour aussi long.

Ça sort tout le monde de sa zone de confort, mais on sait qu’on est capable. Les troupes ici ne sont pas énervées par rien. Pierre-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec

Fabriquer des douches

En acceptant d’héberger les participants des Jeux, qui débarqueront à Québec en deux blocs, les dirigeants du Centre des congrès se sont lancés dans de grands projets.

Les travailleurs du Centre des congrès ont construit 50 douches temporaires pour les athlètes des Jeux du Québec. Photo : Radio-Canada

En plus de transformer trois salles en dortoirs, grâce à 2500 lits pliants, ils se sont donné le mandat de construire 50 douches pour les athlètes qui ne pourront se laver sur leurs sites de compétition.

« Ç’a été un beau défi, commente Martin Prévost, directeur adjoint au service d’entretien général du Centre des congrès de Québec. Au départ, il fallait trouver une façon de s’alimenter en eau et ensuite de régler le problème du drainage. »

Un boyau d’incendie a été installé sous la rue à l’automne dernier et se rend jusqu’à la salle où sont installées les douches via une cage d’escalier.

Le tuyau est raccordé à cinq chauffe-eau industriels qui alimentent les 50 douches en eau chaude.

« Ensuite, on a inventé des blocs modulaires pour faire chaque douche, ajoute M.Prévost. On a fait des prototypes. Ç’a été positif depuis le début. »

De la nourriture à la tonne

Au sous-sol, les cuisines du Centre des congrès ressembleront à de véritables fourmilières de 3 h le matin jusqu'à 22 h le soir.

En tout, 70 000 repas seront servis durant les Jeux, ce qui représente environ 4500 kg de nourriture consommée chaque jour.

Le chef exécutif, Jean-Pierre Cloutier était en poste depuis seulement deux semaines lorsqu’on lui a annoncé la tâche qui l’attendait en mars 2019.

« Au début, je n’y croyais pas pour être bien honnête, mais la réalité m’a rattrapée, raconte-t-il en riant. Mais, j’ai eu un an pour me faire à l’idée et nous avons eu le G7 qui a été une bonne pratique pour ce qui nous attend. »

Le chef exécutif du Centre des congrès de Québec, Jean-Pierre Cloutier. Photo : Radio-Canada

L’équipe d’une trentaine de cuisiniers devra gérer la préparation de deux menus pour chaque repas et de gérer les demandes spéciales liées aux allergies.

« Ça va être un menu riche en protéines : des mijotés de boeuf, des quiches, des lasagnes. Des repas bien soutenants pour que les athlètes puissent performer dans leur sport », explique le chef.

Une expérience unique

Le concept « village des athlètes » demande une logistique imposante et une organisation sans faille, mais cette solution simplifie beaucoup la tâche des organisateurs et fera le bonheur des jeunes participants, estime Pierre-Michel Bouchard.

Le soir, il va y avoir des activités de toutes sortes, comme de l’escalade. Les jeunes vont vivre une belle expérience et s’amuser ensemble. Pierre-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès de Québec

« On a le contrôle complet sur l’organisation de l’hébergement. Ça veut aussi dire qu’on est à l’envers du trafic matin et soir pour transporter les jeunes entre le centre et les sites de compétitions, donc on sauve du temps et des coûts. »