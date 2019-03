Une attente pénible pour des travailleurs étrangers séparés de leurs enfants

C’est le début du mois de mars. Noël est déjà loin derrière dans l’esprit de la plupart des gens. Pourtant, dans le salon de Joelle Perriné, la fête n’est pas entamée. Les cadeaux sont toujours sous le sapin.

La nouvelle employée de l’usine Olymel de Vallée-Jonction les avait achetés pour ses deux enfants de 4 et 10 ans dans l'espoir qu'ils quittent l'île Maurice afin de venir s’établir avec elle au Québec, à temps pour les Fêtes.

« L’arbre de l’espoir » du couple Perriné restera dans leur salon jusqu’à l’arrivée de leurs enfants. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Joelle et son conjoint ont quitté leur pays il y a près d’un an. Comme bien d’autres de leurs collègues, ils ont obtenu un visa temporaire pour venir travailler ici.

Ce visa n’est toutefois pas octroyé automatiquement aux autres membres de la famille pour les accompagner. Les enfants sont donc restés avec leurs grands-parents.

Nous sommes des parents avec le cœur en lambeaux. Depuis deux semaines, je ne sors pas. Je suis toujours à la maison parce que je pense à mes enfants. Joelle Perriné

Longue attente

Le couple Perriné croyait être en mesure de faire venir leurs enfants en Beauce durant leurs démarches pour l’obtention de leur résidence permanente. Ils attendent toujours.

Optimistes, les nouveaux arrivants avaient même quitté leur petit appartement de Vallée-Jonction, peu de temps avant les fêtes, pour s'installer dans une plus grande maison.

Au sous-sol, les chambres des enfants resteront vides encore de longs mois. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Au sous-sol, les chambres des enfants resteront vides encore de longs mois. L’ambassade canadienne dans son pays a jugé que le couple ne pourrait pas s’occuper de ses enfants au Québec, notamment pour des raisons financières.

« Il va falloir attendre 15 à 17 mois encore pour avoir la résidence permanente pour faire venir nos enfants. Trois ans dans la vie de nos enfants, c'est impossible », se désole Joelle Perriné.

Des ambassades mal informées

Après 12 mois à travailler ici, les nouveaux arrivants peuvent faire une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) en vue d'obtenir la résidence permanente du gouvernement fédéral.

L'obtention du CSQ enclenche un processus simplifié pour obtenir des visas temporaires pour les autres membres de la famille. Il faut toutefois répondre aux mêmes critères.

« Il faut que la personne qui veut faire venir sa famille ici de façon temporaire démontre à l'agent à l’ambassade qu'elle est en mesure de pourvoir à tous les besoins de la famille durant le séjour au Canada », explique l’avocate en immigration Maryse Carrier.

Me Maryse Carrier, avocate en droit de l'immigration Photo : Radio-Canada

Les ambassades canadiennes à l'étranger sont toutefois mal renseignées sur les réalités territoriales au pays, selon l’avocate. Elles ne font notamment pas de différence entre une demande de visa qui provient de Vancouver ou de la Beauce, et ce, même si le coût de la vie n'est pas le même.

Avec un salaire d'un peu plus de 17 $ de l'heure, Joelle Perriné n'a pas réussi à convaincre l'ambassade.

Séparés par 15 000 km

Le couple Mooroogen lors du repas. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La situation de la famille Perriné n'est pas unique chez les travailleurs temporaires. Kevina et Neysson Mooroogen tentent aussi de réunir leur famille.

L'heure du repas est importante pour les jeunes parents. Téléphone à la main, c'est l'occasion de parler à leurs enfants. Les appels vidéo sont devenus le seul moyen de les voir grandir alors qu'ils sont à 15 000 kilomètres de la Beauce.

« Vivre sans les enfants, c'est vraiment difficile. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient là avec nous pour aller à l'école, qu'ils s'intègrent ici au Québec », fait valoir Kevina Mooroogen.

Neysson Mooroogen regarde des photos de sa famille sur son cellulaire. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Une application « illogique » de la loi

Me Carrier croit que Citoyenneté et Immigration Canada devrait donner de meilleures directives au personnel des ambassades compte tenu du contexte de pénurie de la main-d’œuvre.

« L'objectif ultime c'est d'avoir la résidence permanente, mais le processus temporaire n'est pas encadré dans ce système. Donc, l'agent à l'ambassade qui examine la demande de visa a seulement ses critères temporaires », plaide l’avocate.

Selon elle, l'application de la loi est illogique et nuit à l'intégration des familles.

Découragement

Marthe Leclerc, une conseillère municipale de Vallée-Jonction, aide bénévolement les nouveaux arrivants dans leur intégration. Elle est découragée par les longues démarches administratives qu’ils doivent traverser.

« Ils rentreraient illégalement à la frontière et toute la famille serait accueillie à bras ouverts, estime-t-elle. Quand ils rentrent par la bonne porte et qu'ils viennent travailler, ça ne devrait pas être plus compliqué d'avoir leurs enfants. Leur but, c'est de venir s'établir ici », souligne-t-elle.

S'ils sont obligés de retourner parce que leurs enfants leur manquent, ça sera triste pour nous et ce sera triste pour eux aussi. Marthe Leclerc, conseillère municipale de Vallée-Jonction

Marthe Leclerc aide bénévolement les travailleurs étrangers dans leur intégration en Beauce. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Malgré l’ennui qui les envahit, les travailleurs ne considèrent pas, pour le moment, un retour à leur terre natale. Ces gens ont tout laissé derrière dans le but de construire une vie meilleure pour leurs enfants.

Ils espèrent que leurs nombreux sacrifices leur seront profitables. Joelle Perriné souhaite que le gouvernement canadien soit conciliant.

« Nous on veut intégrer la Beauce, mais permettez-nous de voir nos enfants », conclut-elle