Publicités controversées contre les vaccins à Toronto

Le groupe Vaccine Choice Canada a créé quatre publicités différentes qui circulent depuis la semaine dernière sur une cinquantaine de panneaux et d'afficheurs numériques dans la région torontoise.

La santé publique de la Ville Reine estime que ces publicités sont trompeuses. Son hygiéniste en chef adjointe, la Dre Vinita Dubey, se dit même inquiète, parce que ces messages invitent les consommateurs à se renseigner au sujet de la vaccination auprès d'une association réputée pour ses positions contre les vaccins.

La Dre Dubey affirme que certaines publicités sont plus subtiles que d'autres, parce qu'elles proposent un message qui semble inoffensif aux premiers abords, lequel consiste à se renseigner sur la vaccination. Cela reste de la désinformation qui n'a pour but que de semer le doute auprès des consommateurs, mais les informations de ce groupe ne sont pas basées sur des données scientifiques fiables.

La Dre Dubey ajoute que les Torontois devraient consulter leur médecin, plutôt que de s'informer sur Internet , parce que rien n'est plus sûr que l'avis d'un professionnel de la santé.

Le conseiller municipal Joe Cressy va plus loin. Dans un micro-billet, il qualifie cette campagne de troublante et de potentiellement dangereuse .

L'apparition de ces publicités controversées survient au moment où le Canada connaît une éclosion de rougeole dans l'ouest du pays. Une première depuis l'éradication de cette maladie infantile depuis 1998.

Éclosion de rougeole à Vancouver qui touche des écoles du Conseil scolaire francophone. Photo : Getty Images / Sean Gallup

L'épidémiologiste Caroline Quach explique que des articles mensongers qui établissaient dans les années 1990 un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme ont refait surface et sèment la peur dans la population. Dans la plupart des cas, il y a des parents qui ont commencé à se questionner sur la pertinence du vaccin contre la rougeole alors qu'on n'en voit plus.

Les Normes canadiennes de la publicité ne peuvent enquêter sur ces messages tant qu'elles ne recevront pas de plainte à leur sujet. En cas contraire, la porte-parole de l'organisme d'auto-réglementation, Danielle Lefrançois, explique que des allégations de désinformation seraient soumise à une enquête.

Nous n'avons pas le pouvoir de mettre un groupe à l'amende, mais on contacterait l'annonceur pour lui faire part des préoccupations du consommateur, on présenterait le dossier au conseil des normes [qui devra décider si la publicité contrevient à l'un des articles du code], on demanderait alors à l'annonceur de retirer sa publicité ou de la modifier si c'est possible. Danielle Lefrançois des Normes canadiennes de la publicité

En cas de refus, les Normes canadiennes de la publicité contacteraient les médias qui la diffusent afin de faire cesser de le faire. Le Bureau de la concurrence du Canada n'intervient qu'en dernier recours. Une situation toutefois exceptionnelle selon Mme Lefrançois.

Mme Lefrançois ne se dirait toutefois pas surprise si son organisation devait recevoir une plainte sur un sujet aussi controversé dans les médias.

La ministre de la Santé, Christine Elliott Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, Christine Elliott, dit déplorer elle aussi ce qu'elle qualifie aussi de désinformation à ce sujet. Elle souligne que son ministère veille au grain et qu'il est essentiel de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès du public sur l'importance de la vaccination.

En Ontario, neuf vaccins, dont celui contre la rougeole, sont obligatoires à l'école à moins d'avoir une dérogation spéciale.

La Dre Dubey rappelle que les risques associés à des maladies évitables comme la rougeole sont bien pires pour la santé que les effets secondaires des vaccins qui nous en immunisent, en particulier chez les bébés.

Le groupe Vaccine Choice Canada ne nous a pas rappelés.

En fin d'après-midi, le conseiller Cressy a annoncé que les publicités controversées avaient été retirées, mais Radio-Canada n'a pu le confirmer au moment de mettre en ligne.