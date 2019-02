Une trentaine d’automobilistes font fi des fermetures de route à Sainte-Luce

Près d'une trentaine de véhicules se sont enlisés dans les rangs de Sainte-Luce mardi soir. Les automobilistes ont fait fi des avertissements de la Municipalité et se sont aventurés dans les rangs 2 et 3, malgré leur fermeture en raison des conditions météorologiques difficiles à ce moment.

Les rangs avaient été fermés par la Municipalité en fin d'après-midi.

Sainte-Luce dit avoir averti ses citoyens par courriel, par texto, par téléphone et sur sa page Facebook.

Malgré les avertissements, de nombreux automobilistes ont contourné les barrières en place et même ignoré une personne dépêchée sur place sur l’heure du souper pour leur demander de rebrousser chemin.

Les voitures enlisées ont contribué à rendre le déneigement et la circulation encore plus difficile. Les déneigeurs devaient attendre le remorquage des véhicules pour poursuivre leur travail, ce qui a permis à la neige de s'accumuler et de former des lames de plusieurs mètres sur la route, selon la mairesse.

Cette dernière déplore ces comportements téméraires qui auraient pu mettre inutilement en danger des employés municipaux, des pompiers et des policiers.

Il faut comprendre que quelqu’un qui s’aventure dans une route fermée lorsqu’il y a une signalisation de fermeture de route prend un risque et met sa vie, mais également la vie d’autres personnes, en danger. Maïté Blanchette Vézina, mairesse de Sainte-Luce

Mme Blanchette Vézina indique que les automobilistes qui s'aventurent sur des routes fermées s'exposent à recevoir une amende de 500 $. Elle ignore pour l'instant si la Sûreté du Québec pénalisera les conducteurs qui ont fait fi des interdictions mardi soir.

Elle a par ailleurs publié un appel à tous sur Facebook pour sensibiliser les résidents de Sainte-Luce à cette réalité.

La mairesse précise par ailleurs que le centre Gabriel-Nadeau, a été ouvert pour accueillir les citoyens qui ne pouvaient pas rentrer à la maison pour la nuit.

Selon elle, la situation géographique de Sainte-Luce et de ses rangs, qui sont propices à la poudrerie et aux lames de neige, a pu exacerber le problème mardi soir, en comparaison avec d’autres secteurs au Bas-Saint-Laurent où les véhicules enlisés étaient beaucoup moins nombreux.