Le lanceur d’alerte Louis Robert dépose un recours pour « congédiement illégal et abusif »

Le fonctionnaire congédié par le ministère de l'Agriculture conteste officiellement son licenciement et exige sa réintégration, a appris Radio-Canada. Pendant ce temps, des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) sont confrontés à deux décisions importantes, aujourd'hui, sur la forme et le fond de l'affaire.

Le gouvernement de la CAQ n'en a pas fini avec le dossier Louis Robert. En plus de l'enquête en cours par la Protectrice du citoyen, un arbitre doit maintenant se pencher sur deux griefs déposés par l'agronome et le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Le premier grief, déposé au cours des derniers jours, conteste le congédiement, jugé « sans motif raisonnable », prononcé le 24 janvier 2019. La décision est qualifiée d'« illégale, contraire à la convention collective et abusive ».

Louis Robert a été licencié pour avoir dénoncé dans les médias l'influence des lobbys de l'industrie des pesticides et des producteurs au sein du Centre de recherche sur les grains.

Je réclame l’annulation de cette décision, ainsi que la réintégration immédiate dans mes fonctions. Extrait du grief formulé par Louis Robert et le SPGQ.

Louis Robert exige également le retrait de toute trace de ce congédiement dans son dossier d'employé ainsi que le remboursement du salaire perdu et les intérêts.

Un deuxième grief conteste la durée de sa mise à pied, à partir du 12 septembre 2018, le temps d'une enquête sur les fuites dans les médias.

Louis Robert avait été suspendu avec salaire durant 134 jours, alors que la convention collective des professionnels du gouvernement prévoit une suspension maximale de 30 jours.

Poursuite pour diffamation?

Enfin, sans aller de l'avant pour le moment, le syndicat se garde la possibilité de poursuivre au civil le ministre de l'Agriculture et le premier ministre pour atteinte à la réputation de Louis Robert.

André Lamontagne et François Legault avaient déclaré que ce congédiement n'était ni une mesure de représailles, ni en lien avec la fuite d'informations aux médias.

Or, la lettre de congédiement expose bel et bien les motifs de « manque de loyauté (...) en transmettant un document confidentiel au journaliste » et d'avoir « contrevenu à l'obligation de discrétion et à la politique de relations avec les médias ».

On espère que Monsieur Robert ne sera pas soumis à des délais interminables pour pouvoir réintégrer son emploi. Richard Perron, président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec.

Selon le SPGQ, le traitement des griefs pourrait prendre au moins un an.

Le ministère de l'Agriculture du Québec n'a pas encore réagi.

Pendant ce temps, la pétition réclamant la réintégration de Louis Robert approche les 50 000 signatures et une manifestation d'appui a eu lieu cette semaine devant les locaux du MAPAQ, à Québec.

Deux commissions parlementaires se penchent sur l'affaire aujourd'hui

Quinze députés de la CAQ ont une décision importante à prendre, aujourd'hui, au sein de leurs groupes de travaux parlementaires. Puisqu'ils sont majoritaires dans les commissions, les caquistes ont le pouvoir d'approuver deux mandats d'initiative sur le fond et le forme de l'affaire Louis Robert.

« C'est là qu’on va voir si ce sont des gens de convictions ou des marionnettes », soutient le président du syndicat, Richard Perron.

L'opposition, qui fait front commun depuis le début de cette affaire, devrait voter pour des mandats d'initiative.

Commission des Institutions

Les députés de la CAQ membres de la Commission des Institutions. Photo : Assemblée nationale du Québec

Les membres de la Commission des institutions (8 députés de la CAQ, 4 du PLQ, 1 PQ, 1 QS et 1 indépendant) se penchent à partir de 7 h 15, ce matin, sur un mandat d'initiative proposé par le député indépendant de Chomedey, Guy Ouellette.

Il suggère d'« examiner la possibilité de convoquer l'agronome et lanceur d'alerte Louis Robert ainsi que toute personne impliquée dans ce dossier de congédiement et de représailles ».

Commission de l'Agriculture

Les députés de la CAQ membres de la Commission de l'Agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles. Photo : Assemblée nationale du Québec

Les membres de la Commission de l'Agriculture (7 députés de la CAQ, 4 du PLQ, 1 PQ et 1 QS) se penchent à partir de 13 h 30, sur un mandat d'initiative proposé par le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy.

Il propose d'entendre des experts et de « tenir des auditions pour examiner les impacts sur la santé publique et l’environnement de l’utilisation de produits chimiques tels que les pesticides dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ».

Comment voteront les députés caquistes? Difficile à dire, car aucun n'a voulu faire connaître sa position.

« Il m’est impossible de prédire l’issue du vote », nous a écrit le député Mathieu Lemay, également président de la Commission.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, nous a précisé que les élus de son parti prendront « une position commune ». Les membres caquistes de la Commission se sont réunis à ce sujet cette semaine.

« Le libellé du mandat peut changer aussi, ajoute le député caquiste de Bourget, Richard Campeau. On voudra peut-être s’assurer de sa portée, d’avoir des résultats tangibles, etc.. Bref, on aura une discussion ce jeudi sur un sujet qui est préoccupant pour l’ensemble des Québécois. »