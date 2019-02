Des étudiantes de l'USB préoccupées par l'insécurité alimentaire à Saint-Claude

Des étudiantes en sciences infirmières à l'Université de Saint-Boniface tirent la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire dans le village de Saint-Claude et ses environs. Pour remédier au problème, elles souhaitent créer une banque alimentaire permanente dans la communauté.

Tout a commencé en septembre dernier. Cassidy Kushner, Adria Harrald et Jena Vezeau, trois étudiantes en troisième année, font alors leur stage communautaire à Saint-Claude, un village situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Winnipeg.

Le groupe d'étudiantes de l'USB a installé des bacs à l'église et au centre de santé communautaire de Saint-Claude pour recueillir des dons. Photo : Associated Press / Amy Sancetta

Elles commencent alors à collecter de données sur Saint-Claude et le village voisin, Haywood, aidées dans leur mission par une infirmière en santé communautaire qui travaille sur place et qui a accès aux données de la banque alimentaire locale.

« C'est une petite communauté de près de 600 personnes et il y a aussi le fait que nous ne sommes pas de là-bas. C'était donc difficile de créer des relations de confiance avec des résidents pour qu'ils en parlent. Pour nous, c'était plus efficace de passer par une informatrice », explique Cassidy Kushner.

« On a compris que le problème de l'insécurité alimentaire est un sérieux défi pour les résidents », renchérit Adria Harrald.

De nombreuses personnes touchées

Doris Girardin, mentor du groupe communautaire à l'Université de Saint-Boniface, collabore avec cette équipe d'étudiantes dans ce projet.

Elle dit que dans ces communautés, la démographie a changé au cours des dernières années. « Il y en a beaucoup qui travaillent en ville. Ils font leur épicerie là-bas où il y a plusieurs choix. Ici, il y a seulement deux magasins avec moins de produits et leurs prix sont élevés », explique-t-elle. Selon les étudiantes, de 10 à 20 familles de Saint-Claude et Haywood souffrent d'insécurité alimentaire.

Doris Girardin affirme que cela touche surtout des familles qui peinent à boucler les fins de mois. « Certains nouveaux arrivants n'ont pas encore trouvé de l'emploi. Ces familles n'ont pas l'argent pour s'acheter ce dont elles ont besoin. Il y a également des familles monoparentales », souligne-t-elle.

Doris Girardin, mentor pour le groupe communautaire de l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Selon Doris Girardin, le problème est caché et les gens ne sont pas vraiment au fait de cette réalité.

Alerter la communauté

Les trois stagiaires ont décidé de sensibiliser les membres de la communauté à cette insécurité alimentaire. « On a écrit un article sur le sujet dans le journal local et placardé des affiches à l'église et au centre de santé communautaire de Saint-Claude », notent-elles.

Elles placent également des bacs dans ces deux endroits pour recueillir des dons de nourriture. Le but : approvisionner la banque alimentaire. Selon elles, cet organisme caritatif fonctionne actuellement de façon informelle et elles souhaitent le rendre pérenne.

Pour y arriver, Dria Harrald, Cassidy Kushner et Jena Vezeau sont à la recherche d’un bénévole de Saint-Claude ou Haywood qui pourrait chapeauter le projet. « Nous procédons à petits pas. Notre action peut ne pas avoir d'impact aujourd'hui, mais c'est un début », indique Cassidy Kushner.

Les trois étudiants disent que même si elles se concentrent sur Saint-Claude et Haywood, elles sont conscientes que l'insécurité alimentaire est un défi pour plusieurs autres communautés rurales au Manitoba.