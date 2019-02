Baisse des profits de 15 % pour Rio Tinto Aluminium en 2018

Le géant minier vient tout juste de déposer ses plus récents résultats financiers. Selon le directeur exécutif de la division Atlantique, Gervais Jacques, l'année 2018 a été une année particulière qui s’est déroulée en dents de scie.

Les six premiers mois ont été profitables pour la division aluminium, alors que l’environnement économique était favorable à Rio Tinto. Toutefois, la hausse du coût des matières premières au cours de la seconde portion de 2018 a eu un impact significatif sur les profits.

Pour l’alumine, Gervais Jacques parle d’une augmentation de 100 $ par tonne métrique. Le directeur exécutif rappelle que cette hausse a eu des conséquences importantes sur les recettes puisque deux tonnes d’alumine sont nécessaires pour produire une tonne d’aluminium.

Les tarifs imposés par le gouvernement américain sur l’acier et l’aluminium ont aussi fait mal à Rio Tinto.

Le prix du métal gris a également chuté sur les marchés mondiaux au cours du dernier exercice financier. Il oscille présentement autour de 1870 $ la tonne.

Parmi les moments forts de 2018, Gervais Jacques cite les travaux visant à prolonger la durée de vie de l’usine Arvida au-delà de 2020 et la création d’Elysis, une coentreprise qui permettra de produire l’aluminium le plus vert au monde.

Pas d’investissements à court terme

La multinationale ne prévoit pas d’investissements à court terme dans la région, où la deuxième phase de l’usine AP60 et l’agrandissement de l’aluminerie Alma sont attendus.

L’important c’est d’être prêts et quand la situation économique va le permettre, d’être capables de les déployer rapidement. Pour l’instant, les conditions ne sont pas favorables. Gervais Jacques, directeur excécutif Atlantique, Rio Tinto

Gervais Jacques ne cache pas que le lock-out qui se poursuit à l’usine ABI de Bécancour, dont Rio Tinto est propriétaire à 25 %, a eu un impact sur les activités de la division aluminium.

On a une partie du tonnage de nos clients qui était desservie par ABI. On a réussi avec toutes nos autres usines dans le monde à redistribuer certains clients à l’extérieur pour être capables de garder le lien avec nos clients. Il y en a certains dont on n’a pas pu combler les besoins, malheureusement , confirme le directeur exécutif.

Priorités pour 2019

Rio Tinto veut demeurer compétitive en maintenant le cap sur la santé et la sécurité, la productivité et la gestion des coûts en 2019.

Nous avons du pain sur la planche, mais ces défis nous donnent l’opportunité d’être les meilleurs de l’industrie. La région est sans contredit un écosystème d’aluminium de classe mondiale , dit Gervais Jacques.

La construction d’une usine d’assèchement des résidus de bauxite à Vaudreuil est complétée à 60 % et Rio Tinto souhaite terminer le projet cette année.

Le directeur exécutif des opérations de la division Atlantique Aluminium de Rio Tinto, Gervais Jacques Photo : Radio-Canada

Les travaux visant le prolongement de l’usine Vaudreuil, pour lesquels Rio Tinto a déjà injecté 200 millions de dollars, se poursuivent. Le géant minier affirme qu’il investira 300 000 $ pour le maintien et l’amélioration de ses installations régionales en 2019. Gervais Jacques précise que 400 emplois ont été créés au cours de la dernière année.

Taxation des barrages

Par ailleurs, Rio Tinto n’a pas l’intention de payer plus de taxes aux municipalités pour les barrages qu’elle exploite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avant les Fêtes, le conseiller municipal de Saguenay, Jean-Marc Crevier, a relancé ce débat, lui qui estime que le Rio Tinto ne verse pas assez d’argent aux villes.

On a payé, en 2018, 125 millions de dollars canadiens en taxes et en redevances pour nos installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 77 millions de dollars qui sont strictement reliés à la production d’hydroélectricité dans la région. Donc, on paie déjà notre juste part , conclut Gervais Jacques.

Enfin, l'entreprise souhaite poursuivre le processus d’accréditation ASI (Aluminium Stewardship Initiative) dans l’ensemble de ses installations. Cette certification, qui se veut une garantie de bonnes pratiques en matière de développement durable, a été développée par l’entreprise.

Toutes les usines de la région sont certifiées, de même que la mine de Gove, en Australie, et l’usine de Kitimat, en Colombie-Britannique.