L'émeute de Shippagan en 2003 vue par un ancien sergent de la GRC

Michel Potvin est un vétéran de la Péninsule acadienne. Il entre en service à Caraquet en 1977, puis il deviendra commandant du district numéro cinq.

Ma conjointe venait de Shippagan, donc je connaissais beaucoup de monde , relate Michel Potvin au tribunal de Moncton, mercredi.

Il a établi des contacts au fil des ans avec les pêcheurs et les employés d’usines. Une seule fois, il s’est fait refuser l’accès à une réunion de gens de l’industrie des pêches.

Le cours des événements en 2003 aurait pu être différent si la GRC Gendarmerie royale du Canada avait appelé les renforts plus tôt.

Avec les événements qui avait eu dans la journée, on sentait qu’il y avait d’autres choses qui se préparaient , explique M. Potvin.

J’avais appris qu’ils pouvaient essayer de brûler l’usine, ce qui est arrivé. Michel Potvin, agent de la GRC à la retraite

Michel Potvin à sa sortie du Palais de justice. Ce qui ressort de son témoignage de ce matin c’est que les dirigeants de la GRC dans la Péninsule acadienne n’ont pas voulu de son aide en 2003. Et que l’escouade anti-émeute n’était pas prête quand l’usine de Daley Bros brûlait. pic.twitter.com/xP2SIJsoZN — Michel Nogue (@michelnogue) 27 février 2019

Le sergent retraité s’est plongé dans le passé avec une certaine amertume en cour. Je pense que c’est regrettable, on aurait dû avoir l’équipe tactique là-bas.

En février 2003, Michel Potvin apprend que les responsables locaux de la GRC Gendarmerie royale du Canada vont recueillir leurs propres renseignements sur la situation dans la Péninsule acadienne. M. Potvin s’occupait de cette cueillette au cours des quatre années précédentes. Il avait soumis une liste de sources sur le terrain qui pouvaient informer la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le 3 mai 2003

Le matin du 3 mai 2003, Michel Potvin offre d’annuler sa partie de golf pour prêter main forte aux agents de la GRC Gendarmerie royale du Canada dans la Péninsule acadienne, mais il reçoit une fin de non-recevoir.

La personne qui était là a pensé qu’il pouvait faire sans moi , explique-t-il.

Le policier à la retraite explique que les membres de l’escouade tactique sont éparpillés un peu partout au Nouveau-Brunswick. Déployer l’escouade tactique à Shippagan prend environ cinq heures. Il a vécu de tels déploiements à 10 reprises dans la Péninsule acadienne.

L’interrogatoire de Michel Potvin est mené par un avocat de Deloitte Michel St-Pierre de Québec (à gauche) qu’on voit ici avec Rémy Boudreau de Moncton. @remy_boudreau pic.twitter.com/q6jbqRRebR — Michel Nogue (@michelnogue) 27 février 2019

À 17 h il vient de terminer sa partie de golf quand il reçoit un appel pour qu’il se rende à Shippagan avec l’escouade tactique.

La circulation était fluide à Shippagan, un samedi soir de mai. Il arrive sur place à 21 h 30 et se rend directement au quai. Une douzaine d’agents de la GRC Gendarmerie royale du Canada étaient alors placés près de l’usine de Daley Brothers, relate M. Potvin. Il faisait lui-même partie du contingent.

Il y avait une rumeur à propos de l’usine qu’elle était en danger , dit-il. Les quatre bateaux de pêche autochtones sont alors en feu. Il apprend que la fourgonnette qui transporte le gaz lacrymogène a subi un bris mécanique.

On anticipait le pire , explique M. Potvin, en décrivant la foule qui s’approchait de l’usine de Daley Brothers. Environ 150 personnes entouraient l’usine.

Étant donné qu’on n’était pas assez de policiers et qu’on était mal équipés, il y a absolument rien qu’on pouvait faire. Michel Potvin

L’escouade tactique ne porte pas d’arme à feu, rappelle Michel Potvin. Leur uniforme est similaire à un équipement de hockey.

Dans une situation comme ça, à la noirceur, on sait que les gens s’en viennent et on ne peut rien faire pour parler avec eux , a raconté Michel Potvin au juge Ouellette. On s’est juste tassés.

L’escouade antiémeute n’est pas intervenue. L’équipe est néanmoins demeurée 21 jours à Shippagan. Michel Potvin a quitté la région le 21 mai.

Le témoignage du sergent d’état major à la retraite vient éclaircir l’intervention de la GRC Gendarmerie royale du Canada dans l’émeute qui a réduit en cendre l’usine de transformation Daley Brothers. Le syndic de faillite Deloitte poursuit la GRC Gendarmerie royale du Canada pour 38 millions $ pour avoir failli à protéger l’usine.

Avec les informations de Michgel Nogue