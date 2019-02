The OA annonce son retour le 22 mars avec une bande-annonce énigmatique

La deuxième saison de la série originale de Netflix L'AO (The OA) sera offerte dès le 22 mars, un peu plus de deux ans après la diffusion des huit premiers épisodes, en décembre 2016.

La première saison où se sont liés paranormal et drames psychologiques avait d’ailleurs laissé les spectateurs perplexes, avec plusieurs questions en suspens.

Prairie, cette jeune femme aveugle et adoptée qui avait été enlevée pour refaire surface sept ans plus tard, sans trouble de cécité, a-t-elle menti sur sa disparition? A-t-elle inventé toutes ces histoires de « mouvements » qui peuvent mener vers des mondes parallèles? Souffre-t-elle de troubles mentaux? Et Homer existe-t-il?

Peut-être que The OA Part II saura apporter des réponses à ces questions.

Le deuxième chapitre de l’histoire va suivre Prairie (ou AO, pour Ange original) alors qu’elle navigue à travers de nouvelles dimensions : l'une où elle mène une vie complètement différente en tant qu’héritière russe, et une autre où elle se retrouve à nouveau prisonnière de Hap.

La deuxième saison va également présenter un nouveau personnage, celui d’un détective privé qui enquête sur la disparition d’une adolescente. Son chemin va croiser celui d’AO, et ensemble ils vont tenter de retrouver la trace de cette jeune fille.

Pendant ce temps, dans la première dimension — celle de la saison un — la professeur Betty, Angie et les garçons tentent de démêler le vrai du faux derrière l’histoire d’AO.