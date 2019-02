Le Centre Marcel-Dionne de Drummondville fera peau neuve

Dix loges supplémentaires seront également ajoutées. Les vestiaires et l'aire de restauration seront aussi rénovés et la patinoire, elle, sera agrandie.

La Ville compte solliciter les gouvernements provincial et fédéral pour réaliser ce projet. De son côté, le maire Alexandre Cusson assure que le nouvel aréna ne fera pas augmenter le compte de taxes des contribuables.

Il y a trop d'autres projets [importants] pour la communauté. Je ne peux pas dire aux gens : la qualité de votre eau ou un aréna avec 1000 places de plus. Ça ne se fait pas. On doit faire des choix quand on parle de saines gestions des fonds publics, et ça, c'est un choix clair et unanime de notre conseil municipal , insiste-t-il.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec salue l'initiative. Selon elle, le projet offrira aux Voltigeurs et ses partisans un amphithéâtre de première classe.

La Ville espère amorcer l'étape des plans et devis en 2020. Le chantier devrait s'échelonner sur une période de trois ans.