300 bovins saisis en situation de détresse font l'objet d'une enquête

Le Service de protection des animaux de la Saskatchewan et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquêtent après la saisie de 300 bovins en situation de détresse sur des propriétés à Stoughton au sud-est de Regina.

« On nous a signalé qu’un certain nombre d’animaux semblaient ne pas recevoir suffisamment de nourriture ni d’eau, et ils paraissaient maigres », explique le directeur général du Service de protection des animaux de la Saskatchewan, Don Ferguson.

L'organisme a procédé aux saisies les 13 et 14 février.

Don Ferguson indique que d’autres animaux sont encore sous la garde du propriétaire de ces terres.

Ce dernier pourrait faire face à des accusations en vertu du Code criminel et de la Loi sur la protection des animaux.

Selon des règlements, le Service de protection des animaux doit garder les animaux durant cinq jours ouvrables, au terme desquels le propriétaire peut rembourser les frais associés à la saisie.

Si le propriétaire ne le fait pas, Don Ferguson affirme que les bovins seront vendus aux enchères.

En raison de l’enquête en cours, il n’a pas voulu révéler la condition des bovins, malgré le fait que les délais de cinq jours sont passés. Il n’a pas non plus indiqué si certains animaux ont péri.

