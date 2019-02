Mike Ward prend toujours des risques, mais calculés

En entrevue avec Catherine Perrin à Médium large, l’humoriste parle de son nouveau spectacle où il prend toujours autant de risques, de sa dépression et aussi de Jérémy Gabriel.

Noir est le titre de ce nouveau spectacle de Mike Ward. Deux raisons expliquent ce choix. « C’est un spectacle d’humour noir, puis je voulais montrer que ça allait être encore ça. Et j’ai commencé à écrire en sortant d’une dépression. Les premiers numéros que j’écrivais, c’était sur le suicide, la dépression, l’intimidation, les abus sexuels, des sujets lourds traités de façon drôle. »

Tester ses numéros, pour calculer les risques

S’il y aborde des sujets qu’il connaît moins comme l’un de ses numéros sur un homme transsexuel, l’humoriste explique l’avoir testé pour vérifier si les personnes concernées l’appréciaient.

Ce n’est pas nouveau, il teste ses numéros depuis presque 10 ans après une discussion avec Eddy King.

Si je fais un numéro sur les Noirs, je veux que ça soit un numéro que je sois capable de faire dans une salle 100 % remplie de gens noirs. Mike Ward

La prochaine question de Catherine Perrin concerne donc Jérémy Gabriel. L’animatrice lui demande s’il aurait fait sa blague devant le jeune homme? Il avoue qu’il ne procédait pas encore ainsi quand il a écrit la blague sur Jérémy Gabriel en 2007 ou 2008. « Si Eddy King m’avait parlé en 2006, je serai plus riche de 150 000 $ », admet-il.

Après le procès, Mike Ward n’a pas peur de prendre autant de risques qu’avant, « mais ils sont mieux calculés. [...] Maintenant, chaque fois que je pense ou que j’écris quelque chose, je pense tout le temps qu'il pourrait y avoir un avocat dans la salle, et légalement, est-ce que j’ai le droit de faire ce que je fais », avoue-t-il.

Malgré tout, Mike Ward se défend bien d’être moins acerbe et d’avoir ramolli. « C’est le spectacle le plus dur que j’ai fait de toute ma vie et les gens m’en remercient. »

Aidé par l’alcool

L’humoriste explique ne plus boire durant la semaine, mais ne se prive pas durant la fin de semaine.

J’aime l’alcool et il n’y a aucun cas d’alcoolisme dans ma famille. Je suis un alcoolique temporaire. Pendant ma dépression, l’alcool m’a beaucoup aidé. Même si tous les médecins m’ont dit que ce n’était pas vrai. Mike Ward

Il pense que l’alcool diminue la douleur émotionnelle. Boire l’endormait et lui permettait de moins souffrir. Mais il ne prenait pas d’antidépresseurs, car l’alcool et ce type de médicaments ne font pas bon ménage. « Juste de l’alcool, mais beaucoup, beaucoup d’alcool », explique-t-il.

Il ajoute qu’il n’a pas vu de psychologue ou psychiatre, mais qu’il parlait de sa dépression à tout le monde.

Après avoir atteint le fond du baril, la remontée s’est amorcée lors d’une soirée au Bordel Comedy Club avec Stéphane Fallu. Ce dernier l’a poussé à monter sur scène et Mike Ward y a retrouvé du plaisir. « Le lendemain, j’ai écrit de quoi et c’était drôle. En dépression, tu écris, mais c’est lourd et triste », raconte-t-il.

La tournée de Mike Ward avec son nouveau spectacle commence à Montréal le 8 mars 2019. Il sera partout au Québec jusqu’en février 2020.