Les coyotes inquiètent les résidents de Catalina

Le ministère des Pêches et des Ressources terrestres de la province a confirmé que les coyotes sont plus présents qu’à l’habitude dans les environs de Catalina et sur la côte est de la péninsule de Bonavista.

Une résidente de Catalina, Krista Lane, affirme que plus de 50 signalements de coyotes ont été rapportés sur la page qu’elle a créée à cet effet sur Facebook.

Ce n’est pas la présence occasionnelle de coyotes dans cette région qui est problématique, selon Mme Lane, qui juge que l’on en observe deux ou trois par année.

Ce qui est inquiétant, à son avis, elle le fait qu’ils s’aventurent dans la communauté, plutôt que de rester dans les bois environnants.

Agrandir l’image Un coyote apparaît sur les images captées le 17 février 2019 par la caméra de surveillance d'une résidente de Catalina. Photo : Paula Fleming / Facebook

Ils ont été vus dans le stationnement de l’école. J’en ai vu deux tout juste derrière ma maison , dit Mme Lane. Elle souligne que les caméras de surveillance de certains résidents ont filmé certains de ces animaux.

Krista Lane indique que les coyotes ne semblent pas effrayés par les humains, et n’ont pas démontré d’agressivité.

Elle affirme que des résidents de Catalina ont changé leurs habitudes et que la situation inquiète en particulier ceux qui ont des enfants.

Le ministère des Pêches et des Ressources terrestres demande aux citoyens de garder leurs ordures hors de portée des animaux pour éviter de les attirer.

Si l’on rencontre un coyote, le ministère dit de ne pas s’enfuir en courant, mais d’agiter les bras et de crier en direction de l’animal, tout en maintenant le contact visuel avec lui et en lui laissant de l’espace pour s’enfuir.