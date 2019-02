Une partie des Promenades du cuivre fermée en raison de l'accumulation de neige

En ce moment, l'accès à la portion située entre l'aire de restauration et la banque RBC est interdit au public.

Des propriétaires de boutiques ne savent pas à quel moment ils pourront rouvrir leurs portes.

Une opération de déneigement de la toiture a eu lieu en début de semaine.

Opération de déneigement au centre commercial Les Promenades du cuivre de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Des clients s'interrogent

« Ils sont mieux de le fermer avant qu'il arrive un accident », considère un client. « Moi je dis qu'ils auraient dû voir ça avant, fait valoir une autre femme rencontrée sur place. Si nous autres on fait déneiger nos toitures, eux devraient le faire encore plus avec le monde qui vient [ici]. »

« Pourquoi c'est juste la moitié [du centre commercial]?, s'interroge encore un autre client. Comme ils disent en anglais : ''better safe than sorry''. »

La direction des Promenades du cuivre n'a pas retourné nos appels.