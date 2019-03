Il y a 15 ans que Kent Nagano séduit les Montréalais

Un nouveau chef à la tête de l’OSM

Nous vous l’annoncions en primeur hier. L’Orchestre symphonique de Montréal a un nouveau directeur musical, Kent Nagano. Gilles Gougeon

Le 2 mars 2004, c’est par cette phrase que l’animateur de l’émission Le Téléjournal/Le Point, Gilles Gougeon, nous confirme l’arrivée de Kent Nagano à la barre de l’OSM.

Le Téléjournal/Le Point, 2 mars 2004

Le musicien américain, comme le souligne le journaliste Claude Deschênes dans le reportage qui suit la révélation de Gilles Gougeon, est accueilli comme un sauveur.

Il faut dire que l’OSM navigue alors dans des eaux difficiles.

L’argent manque pour effectuer des tournées internationales. Il y a eu une grève de cinq mois des musiciens.

Puis, il y a eu le départ fracassant de son prédécesseur, Charles Dutoit, qui a traumatisé l’orchestre.

Même si la critique reconnaît le talent des musiciens de l’OSM, l’histoire d’amour avec les mélomanes montréalais peut-elle se poursuivre avec Kent Nagano?

Amour renouvelé avec le public montréalais

Il nous fait comprendre la musique. Il nous la fait aimer. Il nous fait vibrer par des émotions nouvelles je dirais. Lucien Bouchard, ex-premier ministre du Québec

Téléjournal/Midi, 7 septembre 2006

Le 6 septembre 2006, Kent Nagano dirige son concert inaugural en tant que directeur artistique de l’OSM.

Il a choisi comme pièce de résistance de présenter la neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La journaliste Catherine Gauthier y assistait. Elle nous présente par la suite un reportage diffusé le 7 septembre 2006 au Téléjournal/Midi et qu’anime Pascale Nadeau.

Selon la journaliste, Kent Nagano a réussi sa rentrée.

Ceux qui assistaient au concert dans la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en ont eu plein les yeux et les oreilles.

L’œuvre de Beethoven soulève l’enthousiasme ne serait-ce que pour la finale où un chœur chante la très célèbre L'Ode à la joie.

Le concert était aussi offert aux milliers de montréalais qui n’avaient pu obtenir un billet pour y assister.

À l’extérieur, sur l’esplanade de la Place des Arts, ont été installés des écrans géants pour la plus grande joie du public.

Des choristes et des danseurs sont présents pour accompagner la neuvième symphonie devant les Montréalais ravis.

Ce concert inaugural laisse déjà voir deux préoccupations constantes de la mission de Kent Nagano.

Il veut faire accéder au plus grand nombre possible les merveilles de la musique classique et aussi amener le public jeune à apprécier un répertoire qu’il trouve souvent rébarbatif.

Un Kent Nagano intime

Kent Nagano a, comme son prédécesseur Charles Dutoit, amené les projecteurs sur l’OSM.

Mais au-delà du glamour et des feux de la rampe, le connaît-on vraiment?

L’homme derrière le chef d’orchestre se fait en effet plutôt discret.

Second regard. 23 mai 2010

En 2010, l’animateur de Second Regard, Alain Crevier, interviewe Kent Nagano.

Cette entrevue est diffusée le 23 mai 2010 et nous donne accès à la pensée du musicien sur sa conception de l’art.

On comprend à la lumière de cette interview que Kent Nagano possède une vision large de la musique.

S’il est un ambassadeur de la musique classique, il a aussi fréquenté et travaillé avec l’auteur-compositeur et interprète souvent iconoclaste Frank Zappa.

Il a par ailleurs été très marqué par sa rencontre avec le compositeur français Olivier Messiaen.

Ce dernier était un catholique avoué. Kent Nagano a, à plusieurs reprises, dirigé une de ses œuvres phares, La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ, aux États-Unis et en Europe.

Kent Nagano affirme que la musique appartient à tout le monde.

Les arts, la musique, transcendent souvent les mots et soulignent des thèmes essentiels à l’humanité.

C’est ce qui fait sa popularité et son pouvoir de parler à toutes les générations au cours des siècles.

Kent Nagano nous a montré les ombres, les lumières et les contrastes, par ses interprétations, des grandes œuvres de la musique classique.

Cette vision explique qu’il a séduit dès ses débuts à Montréal le public de l’OSM et a gagné le cœur des Montréalais et des publics au-delà de la métropole québécoise.