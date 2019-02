Bris de passerelles à l'aéroport : des voyageurs subissent l'hiver québécois sur le tarmac

Cinq passerelles qui desservent les vols internationaux ont été endommagées par les forts vents du 8 février dernier, soit la même journée où les deux ponts reliant Québec et Lévis ont fermé simultanément en raison du mauvais temps.

Trois passerelles ont depuis été réparées, mais des voyageurs internationaux doivent toujours être transportés par autobus entre leur avion et l’aérogare. Ils doivent donc sortir à l'extérieur, sur le tarmac.

« Les passagers arrivent souvent sur des vols [en provenance] du Sud. Donc, ça peut être un choc thermique quand on a à circuler sur une courte distance à l’extérieur. Donc, oui, il y a un peu d’insatisfaction », admet la porte-parole de l’Aéroport de Québec, Laurianne Lapierre.

Avec la réparation de trois passerelles sur cinq, moins de passagers doivent désormais se montrer le bout du nez à l’extérieur. Toutefois, il est possible que davantage de voyageurs aient à subir les caprices de l'hiver québécois durant la semaine de relâche, en raison de l'achalandage plus élevé qu'à l'habitude.

« Il se peut toujours qu'en période de fort achalandage que les passagers doivent utiliser des autobus pour se rendre jusqu'à leur vol », explique Mme Lapierre.

Un plan de contingence a rapidement été déployé lorsque les bris sont survenus le 8 février dernier.

Des autobus scolaires ont d’abord servi au transport des passagers. Une mesure d'urgence rapidement remplacée par une solution temporaire.

Depuis, des autobus plus adaptés sont utilisés. Des autobus où les voyageurs peuvent circuler plus librement, avec leurs valises par exemple.

Il n’y a toujours pas d’échéancier fixé quant à la remise en service des deux passerelles toujours inopérantes.

On espère remettre les deux autres passerelles en opération le plus rapidement possible, parce qu'on le sait, l'hiver, c'est la période de l'année la plus achalandée à l'aéroport de Québec.

Laurianne Lapierre, porte-parole de l’Aéroport de Québec