Air Canada veut réduire son nombre de vols en Abitibi

Le transporteur aérien Air Canada à l'intention de réduire le nombre de vols l'Abitibi-Témiscamingue et Montréal. La directrice générale de l'aéroport régional de Val-d'Or, Louise Beaulieu, se dit très déçue par cette décision. Selon ses informations, l'entreprise pourrait d'ailleurs réduire de moitié son offre de services aux aéroports de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Air Canada ne veut pas confirmer publiquement, pour l'instant, le nombre de vols qu'il y aura en moins puisque les horaires sont toujours en préparation.

« Nous avons appris la nouvelle hier [mardi] et effectivement, nous sommes extrêmement déçus », a déclaré la directrice générale de l'aéroport régional de Val-d'Or, Louise Beaulieu.

Selon Mme Beaulieu, Air Canada songe à annuler la moitié de leurs vols en Abitibi, soit celui du matin et du soir dès le 1er mai, ainsi que modifier leurs horaires. « On est en pourparlers avec eux pour voir ce qu'on peut faire et ajuster les horaires en fonction de la clientèle d'affaires », explique-t-elle.

C'est des acquis qu'on a, pourquoi les perdre? Plus on a de vols, mieux c'est pour répondre à la demande de nos gens d'ici. On veut protéger nos acquis. Louise Beaulieu, directrice générale de l'aéroport de Val-d'Or

Louise Beaulieu garde toutefois espoir de pouvoir convaincre Air Canada de ne pas mettre à exécution son plan de réduction de l'offre de services. « Je ne suis pas la spécialiste non plus, mais les vols sont pratiquement toujours pleins. On a un peu de difficulté à concevoir qu'ils ne sont pas rentables », affirme-t-elle.

L'aéroport régional de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Air Canada en est à finaliser les nouveaux horaires

Air Canada n'a pas souhaité nous accorder d'entrevue pour l'instant, mais confirme que l'entreprise compte diminuer le nombre de vols, sans toutefois confirmer le nombre exact puisque les horaires ne sont pas finalisés.

« Nos décisions en matière d'horaire sont fondées sur des considérations commerciales », a expliqué par courriel la directrice des relations médias pour l'entreprise, Isabelle Arthur.

Les facteurs pris en compte « comprennent la demande de vols entre deux villes, la disponibilité des avions et la rentabilité globale », ajoute Mme Arthur.

Air Canada a aussi été récemment sujette à des critiques concernant le nombre d'annulations et de retards. L'entreprise a fait savoir dans ce même courriel qu'elle procéderait à l'installation d'aide à la navigation supplémentaire. « Ce qui contribuera à la qualité et la fiabilité du service lors de conditions météorologiques difficiles », fait-on savoir.