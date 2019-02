Enquête sur remise en liberté pour une mère de Granby accusée de maltraitance

La femme âgée de 37 ans aurait laissé ses trois enfants, dont le plus jeune est âgé d'un an, vivre dans des conditions difficiles.

Les faits se seraient produits le 14 février 2019. Le 19 février, elle a été accusée, en sa qualité de mère, d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence d'un enfant de moins de 16 ans . Elle est aussi accusée de voie de faits sur une personne autre que ses enfants.

« Ç'aurait pu être pire »

Le père d’un des enfants, un garçon de trois ans, était présent au palais de justice de Granby en avant-midi. Il attendait la comparution de son ex-conjointe, de qui il est séparé depuis un peu plus d’un an. J’ai été informé le 14 février par la DPJ comme quoi ils ont enlevé les enfants de leur mère. Il fallait que le me présente à l’hôpital , a-t-il expliqué.