Seriez-vous prêt à payer 4 milliards pour un train rapide entre Montréal, Ottawa et Toronto?

VIA Rail réclame depuis 2016 des voies dédiées entre Québec et Windsor face aux retards atteignant parfois une heure causés par les trains de marchandises dans ce corridor. En cette année électorale, le gouvernement de Justin Trudeau dira-t-il finalement oui au mégaprojet dans le budget le 19 mars?

Le projet de 4 milliards de dollars de VIA, appelé Train à grande fréquence (TGF), mise sur la revitalisation de tronçons existants qui sont abandonnés ou peu utilisés .

Le tracé reste à finaliser, mais les trains de passagers passeraient selon le plan actuel par l'aéroport Jean-Lesage de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Smith Falls, Peterborough et Toronto (avec un arrêt supplémentaire près de l'avenue Eglinton), évitant l'actuel corridor achalandé qui longe le lac Ontario.

Le tracé approximatif du nouveau corridor proposé par VIA Rail au nord des voies ferrées utilisées actuellement. Photo : Radio-Canada/VIA Rail

Plus rapide

Le service serait 25 % plus rapide, soutient VIA. Les trains de passagers n'auraient plus à céder le passage aux convois de marchandises et pourraient rouler à la vitesse maximale de 180 km/h, explique la porte-parole Mariam Diaby.

Les économies de temps projetées sont modestes pour les milliers de passagers voyageant entre Toronto et Montréal. VIA laisse toutefois entendre que les problèmes de ponctualité actuels risquent d'empirer si rien n'est fait, compte tenu de la croissance du transport de marchandises, rendant le TGF encore plus attrayant.

Selon VIA, il n'y a pas d'espace disponible pour construire d'autres rails parallèlement au chemin de fer actuel. Quant à un véritable train à grande vitesse (TGV), un tel projet serait beaucoup plus coûteux et ne se prêterait pas à des arrêts multiples pour desservir les différentes communautés, affirme VIA.

François Pepin du groupe Trajectoire Québec affirme que le TGF est la solution la plus appropriée .

L'Ontario et Québec embarquent

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel Photo : Radio-Canada

Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, incite Ottawa à aller de l'avant avec le projet, alors que son homologue ontarien, Jeff Yurek, appuie l'idée d'offrir plus d'options de transport aux Ontariens.

Plusieurs maires sont convaincus eux aussi.

Le train à Trois-Rivières, on le veut! [...] Normalement en année électorale, il y a de beaux projets qui débloquent... Ginette Bellemare, mairesse suppléante de Trois-Rivières

Sans avoir de chiffres à l'appui, elle croit que le projet a un fort potentiel au niveau économique et touristique pour une ville qui n'est pas desservie par le train actuellement.

En Ontario, la Chambre économique de Peterborough milite elle aussi pour le retour des trains de passagers dans la communauté.

Que ce soit pour aller travailler à Toronto chaque jour ou pour aller voir un match des Blue Jays, une joute des Sénateurs à Ottawa ou pour passer un week-end à Québec. Stuart Harrison, président de la Chambre de commerce de Peterborough

Montréal et Toronto en faveur, mais...

La mairesse de Montréal Valérie Plante presse Ottawa de financer plusieurs projets de transport dans son prochain budget. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

À Montréal, la mairesse Valérie Plante est enthousiaste : La multiplication des options de mobilité interrégionales, interurbaines et interprovinciales est un outil puissant de développement économique et social , indique son bureau. Les trains VIA passeraient par le tunnel sous le mont Royal pour accéder à la gare Centrale.

Cela dit, l'attachée de presse de Mme Plante, Geneviève Jutras, ne fait pas du projet de VIA la priorité de la Ville, à l'approche du budget fédéral. Nous devons repenser notre vision du développement collectif et être en mesure de financer plus d'un projet à la fois, car les besoins sont multiples, ils sont pressants et ils sont complémentaires, dit-elle. (...) Donc pour moi, le financement doit être à la hauteur des projets que nous défendons pour la région métropolitaine. Ligne bleue, REM, ligne rose, tramway de l'est et le TGF.

Le maire de Toronto, John Tory, appuie le projet de VIA, mais ce n'est pas sa priorité en matière d'infrastructures. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

À Toronto, le maire John Tory est favorable à un service ferroviaire rapide. Son porte-parole Don Peat affirme, toutefois, que la priorité du maire demeure d'étendre le réseau de transport en commun à Toronto, y compris la construction d'une nouvelle ligne de métro au centre-ville.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, appuie pleinement ce projet, comme il reconnaît ses bienfaits économiques, incluant une hausse potentielle du nombre de visiteurs à Ottawa , indique son attachée.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pas voulu commenter.

Même si sa ville n'est pas située le long du nouveau tronçon proposé, le maire de Kingston, Bryan Paterson, appuie le projet. Il mise sur la promesse de VIA de maintenir tous les arrêts du corridor actuel entre Toronto et Montréal et même de bonifier le service entre Kingston, Toronto et Ottawa pour aussi offrir des départs tôt le matin et en fin de soirée.

En faisant de Kingston une station centrale, les trains vont partir d'ici et arriver ici, ce qui voudra dire des horaires beaucoup plus pratiques , dit M. Paterson.

Des doutes

Plus à l'est, le directeur du développement économique à Cornwall, Bob Peters, affirme, au contraire, qu'il est inquiet.

Il se demande comment VIA pourrait maintenir, voire bonifier le niveau de service le long du corridor actuel entre Toronto et Montréal, tout en exploitant un deuxième tronçon.

VIA mise sur une hausse d'achalandage pour tripler son nombre de trains, mais n'a pas voulu nous dévoiler les rapports sur lesquels ces projections sont fondées, disant que le dossier est présentement à l'étude par Ottawa.

Le spécialiste des questions de transport et professeur à l'Université de Toronto Matti Siemiatycki met en doute ces projections, soulignant que bien des voyageurs utilisent leur automobile pour se déplacer dans le corridor Québec-Windsor, parce qu'ils ont besoin d'un véhicule à destination.

Selon lui, Ottawa devrait plutôt investir dans des projets locaux de transport en commun.

4 milliards, c'est beaucoup d'argent. Matti Siemiatycki, professeur de géographie

Le président du groupe Transport Action Canada, Harry Gow, croit, au contraire, que le projet de VIA est bien ficelé et faisable , même si certaines villes comme Cornwall pourraient y perdre au change.

Selon lui, le gouvernement Trudeau a intérêt à délier les cordons de la bourse, s'il veut gagner les prochaines élections. Il ajoute que le fédéral pourrait électrifier la nouvelle ligne, pour maximiser les gains environnementaux. VIA estime que cette option coûterait 6 milliards.

Ottawa reste vague

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Sans vouloir spéculer sur le contenu du budget du 19 mars, Transports Canada indique que le gouvernement s’intéresse à la proposition de train à grande fréquence dans le corridor Windsor-Québec que VIA Rail a faite puisqu’elle s’inscrit dans Transports 2030, notre plan stratégique pour l’avenir des transports .

Est-ce que ça passe ou ça casse pour le projet de TGF en 2019? Le gouvernement ne s'engage pas à donner une réponse ferme à VIA cette année, même si Ottawa a accordé 8 millions au transporteur l'an dernier pour des analyses de faisabilité.

De son côté, VIA indique que le nouveau corridor pourrait être construit en quatre ans, si le fédéral accepte de financer le mégaprojet. Le transporteur est déjà propriétaire des rails entre Smiths Falls, en Ontario, et Coteau, au Québec, soit près de 30 % du nouveau parcours.