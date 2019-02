Air Canada revoit l'itinéraire de ses vols pour l'Inde, après des annulations

Le vol d'Air Canada entre Toronto et Mumbai, en Inde, doit décoller comme prévu mercredi soir de l'aéroport Pearson, mais empruntera une trajectoire différente, indique le transporteur, en raison des tensions entre l'Inde et le Pakistan.

Quant aux vols prévus en soirée et durant la nuit entre Toronto et New Delhi et Vancouver et Delhi, Air Canada indique qu'elle évalue actuellement les options d'itinéraires possibles.

Tôt mercredi, un appareil d'Air Canada qui était parti de Toronto à destination de la capitale indienne a dû rebrousser chemin au-dessus de l’Atlantique, en raison de la fermeture de l'espace aérien du Pakistan.

Air Canada a reçu un avis de ne pas voler au-dessus de certains espaces aériens , a confirmé le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. Je recommande aux gens de visiter le site de Air Canada s’ils ont des plans pour aller en Inde.

Par ailleurs, un autre vol qui devait décoller de Vancouver à destination de Delhi a été annulé.

Nous n'avons aucun appareil au sol en Inde à l’heure actuelle et tous les vols entre l’Inde et le Canada sont de retour comme prévu, , précise la porte-parole Isabelle Arthur.

Air Canada indique que les clients touchés peuvent modifier leur réservation sans pénalité, selon les disponibilités.