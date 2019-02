Québec s'oppose à l'abolition des notes dans le bulletin scolaire

Le bulletin scolaire, avec notes chiffrées et moyennes de groupe, va demeurer. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en réponse au Conseil supérieur de l'éducation qui préconise qu'on revoie la façon de construire les bulletins et d'attribuer les notes.

Enseignant de formation, Jean-François Roberge salue les conclusions du rapport du Conseil supérieur de l'éducation « comme une belle contribution à un débat qui continuera toujours [...] ».

Le Conseil supérieur de l'éducation a publié, mercredi, son rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2016-2018, rapport qui s'intitule Évaluer pour que ça compte vraiment.

Mais en entrevue à Gravel le matin, sur ICI Première mercredi, le ministre de l'Éducation s'est montré catégorique : « Je pense que les bulletins chiffrés en pourcentages, clairs, faciles à comprendre pour les parents, ça doit rester ».

Jean-François Roberge est cependant ouvert à l'idée d'améliorer le bulletin. Le ministre croit que l'avis fourni par le Conseil supérieur de l'éducation peut pousser « les enseignants à se remettre en question et à revoir leur façon d'évaluer en cours d'étape ».

Cette évaluation, faite à mi-parcours, différerait du bulletin et permettrait de « donner une rétroaction aux élèves et [de] ne pas juste leur dire : "t’es bon ou t’es pas bon" », fait valoir Jean-François Roberge.

Car, pour le ministre, il importe de dire aux enfants « dans quoi ils se sont améliorés et comment faire pour s’améliorer davantage ». Et il appartient aux enseignants de déterminer comment offrir cette rétroaction à l'enfant, dit Jean-François Roberge. Tant au primaire qu'au secondaire, « ce n'est pas au ministre d’aller dire au prof de français, de maths, d’arts comment on évalue au milieu de l’étape », affirme-t-il.

Une classe de primaire Photo : Radio-Canada

Rendre l’élève capable de s’autoévaluer est un aspect essentiel de l’évaluation au 21e siècle : tous les enseignants devraient développer cette compétence. Extrait du rapport du Conseil supérieur de l'Éducation

Sortir du moule des contrôles et des examens

Le Conseil, qui a pour fonction de conseiller le ministre, en vient à deux grandes conclusions dans son rapport.

La première est qu'il faut « se dégager d'une vision de l'évaluation réduite aux contrôles et aux examens » afin de pouvoir évaluer les élèves sans les classer « ni forcer une compétition prématurée » entre eux.

La deuxième est qu'il faut « se dégager de la mécanique actuelle des bulletins » en revoyant la manière d'attribuer les notes aux élèves. Le bulletin actuel avec ces évaluations chiffrées et ses moyennes de groupe « ne communiquent pas une information claire sur ce que la personne a réussi et ce qu’il lui reste à maîtriser ».

Maryse Lassonde préside le Conseil supérieur de l'éducation et elle explique ainsi la position de l'organisme sur la question : « En fait, on n'est pas contre le bulletin chiffré, les bulletins peuvent être chiffrés, il n'y a pas de problème ».

Là où notre message est important, c'est que l'évaluation doit permettre à l'élève d'apprendre et non de le sanctionner, de le punir. Maryse Lassonde, présidente du Conseil de l'éducation au micro de Michel C. Auger

Ne pas être comparé aux autres

Que les enseignants recourent à des chiffres, des couleurs ou encore des cotes, le Conseil supérieur de l'éducation n'a rien contre. C'est la moyenne du groupe que l'organisme désapprouve.

De dire en substance Maryse Lassonde, l'élève doit être évalué en fonction des critères qu'il doit respecter, et non par rapport au reste de la classe. La moyenne, dit-elle, « n'informe pas du tout sur ce que vous devez changer, sur ce que vous devez apprendre ».

En septembre 2011, les écoliers québécois avaient récupéré le bulletin avec évaluations chiffrées, sous l'impulsion de la ministre de l'Éducation dans le gouvernement Charest, Michelle Courchesne. Dans les quelques années qui avaient précédé, le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire avait laissé aux écoles le choix d'inscrire les résultats des élèves sous la forme qu'elles voulaient.

Le Conseil supérieur de l'éducation, qui est distinct du ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur, souhaite avant tout « ouvrir le dialogue » non seulement avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec les associations de parents, les enseignants et l'ensemble du monde de l'éducation.

Une évaluation qui pénalise nourrit un rapport malsain à l’erreur. Les termes utilisés en évaluation ont souvent une connotation négative. Extrait du rapport du Conseil supérieur de l'éducation

Les parents veulent de l'information utile

Dans son rapport, le Conseil affirme que les parents « expriment des besoins d’information auxquels le bulletin actuel ne répond pas. Ils sont ouverts à d’autres formes de communications et de bulletins ». Pour affirmer cela, le Conseil s'appuie sur la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), qui a consulté les parents délégués lors de son conseil général du 18 février 2017.

Ces parents délégués réclament de l'enseignant qu'il leur livre « une information compréhensible et utile ».

La FCPQ a recensé les suggestions des comités de parents pour renouveler le bulletin scolaire. En voici quelques-unes :

Prévoir des moyens et des mécanismes permettant une communication continue entre l’enseignant et les parents;

Prévoir l’espace nécessaire pour consigner les commentaires de l’enfant (objectifs, auto-évaluation);

Accorder une place importante au suivi du développement des compétences (autonomie, comportement, utilisation des connaissances);

Prévoir des références pour des ressources et des liens utiles pour aider les parents à accompagner leur enfant;

Cibler les forces de l’élève;

Conserver la courbe de progression de la maternelle à la cinquième secondaire.

L'école ne doit pas être une tour d'ivoire

Par ailleurs, le ministre Roberge rappelle qu'il existe déjà des mesures pour évaluer, selon d'autres critères que ceux fixés pour la majorité, les élèves ayant des besoins particuliers.

« Ça se fait déjà, dans les écoles, ce genre de mesures qui permettent aux jeunes de progresser et de ne pas toujours se comparer au groupe quand on a d’importants retards », dit-il.

Et, relativement aux parents, le ministre affirme qu'il faut que l'école soit« accessible » pour que « les parents se sentent à l’aise de parler avec l’enseignant et d’aller voir la direction d’école ».