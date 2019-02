Appel pour une baisse de la consommation d'eau à Saint-Pascal

Le Service des travaux publics de la municipalité a constaté une demande anormalement élevée en eau. La municipalité croit qu'une fuite d'aqueduc serait à l'origine du problème.

En raison des les conditions hivernales, la Ville ne se dit pas en mesure de réparer rapidement la fuite. Bernard Tanguay est directeur des travaux publics de la Ville de Saint-Pascal, il affirme que l'équipe en place n'a toujours pas localisé la fuite.

On s'active là-dessus depuis ce matin. On est en recherche et on fait les vérifications. Aussitôt qu'on a trouvé la fuite, s'il s'agit d'une fuite, notre délai d'intervention sera très rapide.

Bernard Tanguay, directeur du Service des travaux publics de Saint-Pascal