La Péninsule acadienne paralysée par la neige, vue par les résidents

D’importantes chutes de neige et des rafales importantes donnent du fil à retordre aux résidents du nord du Nouveau-Brunswick depuis trois jours.

Mercredi midi, de nombreuses routes sont encore fermées à la circulation et les résidents doivent affronter tant bien que mal ce paysage polaire.

Une résidente de Pointe-Canot sur l’île Lamèque, Isabelle Hébert, a dû pelleter pendant plus d’une heure, mercredi, pour retrouver sa voiture qui était complètement enfouie sous la neige.

Elle n’est pas la seule, plusieurs personnes rapportent avoir vu des véhicules sous la neige.

Un véhicule est resté pris sous une importante quantité de neige, sur la route entre Shippagan et Le Goulet. Photo : Jacinthe Paulin

Certains résidents ne sont même pas en mesure de quitter leur résidence ou d’aller bien loin dans leur rue. Les vents forts ont parfois soufflé d’importantes quantités de neige devant les portes et les fenêtres.

Une résidente de Bas-Caraquet, Louise Paulin, assure cependant avoir tout ce dont elle a besoin. Après le verglas, on est toujours prêt , dit-elle.

On est bien équipé avec un poêle à bois et beaucoup de nourriture , raconte une résidente de Bertrand, Anik Haché.

Des rafales ont déplacé d'importantes quantités de neige et empêchent certains résidents de quitter leur domicile. La photo de gauche a été prise à Bathurst, et celle de droite à Bas-Caraquet. Photo : Stéphanie Maillet et Louise Paulin