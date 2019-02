Des élèves de Trois-Rivières en tournée en Alberta pendant la relâche

Des jeunes de l'école secondaire Les Pionniers à Trois-Rivières vont s'envoler vers l'Alberta pendant leur relâche la semaine prochaine. Ils vont vivre une expérience toute en musique grâce à un projet de fin d'études qui a pris plus d'ampleur que prévu.

Charles Gagnon est finissant au programme d’éducation international (PEI) à l’école secondaire Les Pionniers à Trois-Rivières. Pour son projet obligatoire de fin d’études, il avait décidé d’améliorer ses compétences en organisation de tournée. Il ne croyait pas si bien dire.

Son objectif principal, c'était de développer ses capacités à bien organiser un spectacle, une tournée de spectacles , élabore le directeur de l’école secondaire Les Pionniers, Jonathan Bradley. Alors une fois le produit terminé, le spectacle et la tournée, c'est un bonus.

Accompagné d’un groupe de jeunes musiciens de son école, il ira donner sept concerts dans des écoles francophones d’Edmonton et des environs la semaine prochaine dans le cadre du mois de la Francophonie.

Ce sont vraiment des spectacles en français pour promouvoir la francophonie là-bas , explique Charles Gagnon. On va donc faire des mélanges de chansons québécoises et internationales. On va chanter du Éric Lapointe, mais aussi du Stromae pour qu'ils connaissent un peu les chansons, mais aussi pour leur faire découvrir la culture québécoise.

La tournée albertaine aura lieu dans la semaine du 4 mars.