25 personnalités noires franco-ontariennes - De T à Z

Pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs, nous avons choisi 25 personnalités noires franco-ontariennes et dans différents domaines : politique, affaires, arts, médias, éducation et vie communautaire. Par ordre alphabétique, découvrez les 5 derniers influenceurs : Dorine Tcheumeleu, Nadine Valcin, Yao, Meron Yeshoa et Christian Roméo Youdjeu.