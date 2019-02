Un ex-entraîneur de hockey arrêté pour crimes sexuels sur des mineurs

Samuel St-Louis, 22 ans, devrait comparaître mercredi au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus entre décembre 2016 et août 2018. Le jeune homme aurait fait 13 victimes, des garçons qui étaient âgés de 12 à 17 ans au moment des faits allégués.

Samuel St-Louis a occupé le poste d’entraîneur adjoint des Forts de Chambly, une équipe évoluant dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec, au cours de la saison 2017-2018.

Hockey Québec a indiqué qu’il avait été retiré « de toutes activités fédérées » après son arrestation.

« Dès que l’information nous a été acheminée par le SPVQ, l’accusé fut automatiquement retiré et fiché dans le Réseau Hockey Canada, et ce, à travers le pays. Il ne peut donc plus participer à des activités et équipes fédérées par un membre de Hockey Québec, ni de Hockey Canada », a déclaré par voie de communiqué le directeur général de l'organisation, Paul Ménard.

Selon Hockey Québec, Samuel St-Louis n’occupait aucune fonction d’entraîneur cette année.

Coopération policière

Samuel St-Louis a été arrêté à la suite d’une enquête initiée l’été dernier par l’unité d’exploitation sexuelle sur des mineurs du module des crimes majeurs du SPVQ.

L’enquête a été réalisée en partenariat avec d’autres corps policiers. La Sûreté du Québec (SQ) a notamment mis à profit la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série.

Coordonnée par la SQ, cette structure de commandement unifiée permet de mettre en commun les ressources des services police québécois « afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation ».

La police de Québec affirme avoir des raisons de croire que le suspect a fait d’autres victimes. Elle rappelle que tout renseignement peut lui être transmis en composant le 911.

Les personnes qui souhaitent transmettre une information de manière confidentielle sont invitées à contacter le 418-641-AGIR (2447). Le numéro de téléphone pour les gens résidants à l’extérieur de la région de Québec est le 1-888-641-AGIR.

Le dossier en référence est le QUE180808-070.