L'ex-député Marc Carrière accompagnera le développement économique et social de la MRC de Papineau

Ancien député libéral de la circonscription de Chapleau, Marc Carrière a débuté mardi ses nouvelles fonctions de directeur du développement du territoire de la MRC de Papineau. Il souhaite accompagner le développement économique et social du secteur.

Je suis très heureux de ce nouveau poste et de ces nouvelles fonctions que j’occuperai. Je peux prétendre très bien connaître la région de l’Outaouais, [...] la MRC de Papineau, les intervenants, les industries, les maires. Tout au long de ma carrière, j’ai fait beaucoup de développement régional et c’est dans la suite logique des choses , a réagi M. Carrière en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Il considère que son rôle sera stratégique pour le développement de la MRC qui fait face à une pénurie de main-d'oeuvre.

La MRC de Papineau est géographiquement très bien située. [...] Le coût des terrains et des taxes est une plus-value pour tous les gens qui voudraient s'y installer , a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a rappelé que le plus gros employeur privé de l'Outaouais était situé dans la MRC de Papineau, et non pas à Gatineau. Il s'agit des Industries Lauzon à Papineauville

De plus, quelques villes comme Thurso ont un projet de parc industriel régional vert.

Ancien député libéral de la circonscription de Chapleau, M. Carrière a été défait dans ce comté aux dernières élections provinciales du 1er octobre 2018.

Mon rôle politique est terminé [...] et je n'entrevois aucune difficulté à travailler avec les gens qui sont en place et j'ai même très hâte , a-t-il conclu.

Marc Carrière avait été élu pour la première fois aux élections provinciales de 2008.