Projet des plaines LeBreton : les parties ne sont pas parvenues à un règlement

Le médiateur dans le dossier retenu par le groupe RendezVous LeBreton, Warren K. Winkler, a avisé la Commission de la capitale nationale (CCN) que les parties ne sont pas parvenues à un règlement.

Le conseil d'administration de la CCN va divulguer les éléments d'un nouveau processus de réaménagement des plaines LeBreton le 7 mars.

La date limite de la médiation entre les partenaires du Groupe RendezVous LeBreton devait se terminer jeudi et ne devait pas être prolongée, selon le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme Pablo Rodriguez.

Le torchon brulait entre les partenaires

En novembre 2018, le groupe Capital Sports Management Inc. (CSMI), dirigé par le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, a poursuivi son partenaire dans le projet de développement des plaines LeBreton pour un montant de 700 millions de dollars, pour « des dommages et intérêts découlant de l'échec du partenariat ».

Quelques semaine plus tard, en décembre, Trinity Development et son fondateur, John Ruddy, ont intenté une poursuite contre Eugene Melnyk et sa compagnie pour un milliard de dollars.

Trinity allègue dans sa déclaration de défense que le véritable objectif de M. Melnyk est de forcer le développeur ou la Ville d’Ottawa à payer pour le nouvel aréna évalué à 500 millions de dollars.

CSMI aurait proposé une série de scénarios différents, mais dans lesquels les Sénateurs auraient été locataires de l’amphithéâtre en ne payant presque rien.

Trinity n’a jamais voulu accepter ces propositions. L’entreprise a aussi affirmé que la société qui détient les Sénateurs d’Ottawa a admis ne pas avoir les fonds pour contribuer au projet.

Plus de détails à venir