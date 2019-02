Drake fracasse des records d’écoute pour une deuxième année

Avec sa prolifique vente d’albums et de simples, ainsi qu’avec toutes les écoutes cumulées sur les plateformes de diffusion en continu comme Spotify et Apple Music, Drake a décroché le titre d’artiste international de l’année.

C’est le premier artiste à avoir remporté ce titre une deuxième fois, lui qui a déjà été en tête des palmarès en 2016.

Dès la première semaine de sa sortie, en juin 2018, le double album de Drake a fracassé de nombreux records. Scorpion a été le premier album à atteindre 1 milliard d’écoutes sur toutes les plateformes. La pièce God’s Plan, parue en janvier 2018, a battu un record dès la première journée, en cumulant 14 millions d’écoutes sur Spotify et Apple Music.

Les dix plus grands

Tout juste derrière Drake, le haut du classement est occupé par le groupe de K-pop BTS, un groupe masculin originaire de Corée du Sud et véritable phénomène mondial.

Ces artistes sont talonnés par l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran, en troisième position, et par les rappeurs Post Malone et Eminem, en quatrième et cinquième position. Ils sont suivis des groupes Queen et Imagine Dragon.

Les seules femmes qui occupent une place au palmarès sont Ariana Grande et Lady Gaga, en huitième et neuvième position. Bruno Mars ferme la marche, en dixième position.

Les gagnants des précédentes années sont Ed Sheeran (2017), Drake (2016), Adele (2015), Taylor Swift (2014) et One Direction (2013).