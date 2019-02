Des appartements pour Autochtones loués à des Blancs

Cette situation fait en sorte que plusieurs membres des Premières Nations attendent en vain d'obtenir un appartement depuis des années.

Marcel Cooper vit à Senneterre en Abitibi-Témiscamingue depuis cinq ans et loue un appartement dans un immeuble à près de 700 dollars par mois. Comme il est sans emploi, un appartement à loyer modique l'aiderait grandement, dit-il.

Il affirme, d'ailleurs, être sur la liste d'attente de la Corporation Waskahegen depuis 2012, mais ne réussit pas à obtenir un logement, malgré qu'il soit un Autochtone reconnu par le gouvernement fédéral.

Ils me disent tout le temps la même chose chaque année : ''Il te manque un papier'', puis l'année suivante, c'est un autre papier. C'est toujours comme ça! Marcel Cooper, citoyen de Senneterre

La Corporation Waskahegen est un organisme à but non lucratif créé en 1972 par l'Alliance autochtone du Québec. Cet organisme est propriétaire d'immeubles. Son mandat est de les gérer et de les louer à des Autochtones vivant hors réserve.

La Corporation a des appartements aux quatre coins de la province : Sept-Îles, Baie-Comeau, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue. Elle en possède plus de 2000 au total. À Rouyn-Noranda, certains locataires disent être des Métis de la 4e à la 12e génération.

Tu fais un arbre généalogique pour savoir si tu as de l'Indien dans ta famille, si tu en as, ça coûte 40$ et ça peut être ton arrière-arrière-arrière grand-mère là, nous confiait une locataire.

40 dollars c'est le prix à payer pour obtenir une carte de membre de l'Alliance autochtone du Québec. Les locataires doivent obligatoirement être membres sinon ils perdront leur logement. L'organisation peut ainsi recruter davantage de membres et la carte doit être renouvelée tous les ans au coût de 20 dollars par année.

Le président de l'Alliance autochtone de Rouyn-Noranda, Ricky Dubé affirme qu'il est très facile d'être reconnu comme un Métis.

Nous on commence pas à quantifier le degré du sang autochtone, tant que vous êtes capable de nous faire la preuve de la généalogie. J'ai des membres de 10e génération qui sont membres et qui ont un logement. Tant que vous êtes capable de prouver la descendance.

La Corporation Waskahegen financée par le gouvernement

La Corporation est financée par la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, depuis plus de 30 ans. Ces deux organismes gouvernementaux financent le déficit d'exploitation pour les logements sociaux administrés, mais aussi pour les travaux d'entretien. En 2017, Waskahagen a reçu près de six millions de dollars de la SHQ et de la SCHL.

Waskahagen semble par ailleurs jouir d'une bonne réputation à Québec. Dans le rapport annuel de l'organisme en 2017, l'ex-premier ministre québécois, Philippe Couillard, affirmait même que l'organisme avait contribué à l'amélioration des conditions de vie des Premières Nations et des Inuits.

Pourtant, une note d'information du Secrétariat aux Affaires autochtones du Québec envoyée en 2010 à tous les ministères mentionne ceci:

Dans les cas où ils seraient sollicités par une organisation métisse, comme ces groupes ne sont pas reconnus par le gouvernement du Québec, aucun ministère, élu ou administrateur de l'État ne devrait répondre favorablement à des demandes ou développer des projets avec des groupes affirmant agir au nom de Métis.

La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie d'Amours, a refusé de commenter. Son bureau a tout de même confirmé qu'aucune organisation métisse n'est reconnue dans la province. Au niveau fédéral, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a refusé notre demande d'entrevue affirmant simplement que le gouvernement du Canada ne définit pas qui est métis et ne tient pas un registre des personnes métisses.

Tu n'es soit un Indien ou tu n’es rien! Marc Lemay, avocat criminaliste

Selon l'avocat criminaliste, Marc Lemay, la loi fédérale sur les Indiens a pourtant établi des règles claires afin d'éviter que n'importe qui puisse se proclamer Indien

On ne remonte pas jusqu'à la 14e génération, la 10e puis la 8e, c'est bien clair en vertu de la loi sur les Indiens, c'est 3 générations, donc ta mère, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, si elle est Indienne, tu es Indien point à la ligne , dit-il.

Une députée réclame une enquête du Vérificateur général

La députée fédérale d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, déplore aussi la situation surtout que les personnes issues des Premières Nations ont déjà plus de difficulté à se trouver un logement. Elle demandera au Vérificateur général d'enquêter.

Je pense que ça nécessite une vérification financière à savoir : ''est-ce que la SCHL a vraiment les mécanismes de contrôle pour s'assurer que les fonds qui sont investis par le gouvernement fédéral en termes de logement pour les Autochtones hors réserve atteignent réellement ces buts?'' , demande-t-elle.

Le président de la Corporation Waskahegen, Gilles Bérubé, n'a pas retourné nos nombreux appels.