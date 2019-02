Nadine Valcin, réalisatrice, scénariste et productrice à Toronto

Nadine Valcin est scénariste, réalisatrice et productrice de télévision et de cinéma.

Pour la chaîne TFO, elle a produit des magazines. Pour l’Office national du film, elle a réalisé des documentaires, notamment Black, Bold and Beautiful.

À son compte, pour Rebels and Misfits Media, elle a créé plusieurs courts-métrages de fiction, entre autres Entre-deux et Whitewash.

En 2016, son film Hearbreak fait partie de la compétition en ligne #TIFFxInstagram du Festival international du film de Toronto.

L'idée de ce court-métrage est née d’un désespoir de la réalisatrice devant ces trop nombreuses histoires d’hommes noirs abattus par la police. La cinéaste américaine Ava Duvernay dira de ce film qu’il s’agit d’un hommage aux femmes noires et à la difficulté dans notre société d’élever des enfants noirs, particulièrement des garçons .

Travaillant présentement à la scénarisation de deux longs-métrages de fiction et à la création d’une expérience de réalité virtuelle, Nadine Valcin écrit des rôles pour des acteurs de la diversité.

Se faisant, elle se heurte régulièrement à l’industrie du cinéma et de la télévision qui peine encore à laisser de la place à des personnages de couleur à l’écran, présumant souvent que par défaut , les acteurs sélectionnés seront blancs.

Les histoires qu’on raconte changent, en fonction de qui les raconte. C’est d’essayer d’avoir plus de scénaristes, plus de réalisateurs, plus de producteurs, plus de directeurs photo… Plus c’est diversifié et devant et derrière la caméra, plus riche on est et plus ça devient représentatif d’un peu tout le monde.

