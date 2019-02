Hôpital de Maniwaki : imminente interruption de service en chirurgie de 9 jours

Aucune chirurgie générale ne pourra être faite à l'Hôpital de Maniwaki durant neuf jours, du 4 au 13 mars, à moins qu'une solution soit trouvée d'ici là, a fait savoir, mercredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

L’Hôpital de Maniwaki n’a pas eu de chirurgien de garde à cinq reprises depuis la mi-novembre. En septembre, un manque d’anesthésiologistes au même établissement a menacé le département de chirurgie de fermeture temporaire pendant deux semaines.

Comme ce fut le cas lors des autres ruptures de services en chirurgie, les cas de traumatologie seraient dirigés vers le centre de traumatologie le plus près, selon le cas. Les chirurgiens des hôpitaux de Gatineau et de Hull assurent, lors de ses occasions, une couverture continue à la clientèle du territoire.

La préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, est une fois de plus déçue de la situation, mais constate une meilleure communication entre les différents intervenants dans le dossier depuis les départs au sein de la haute direction du CISSS de l'Outaouais.

Ce n’est pas depuis le 1er octobre 2018 qu’il y a des bris de services, c’est depuis les trois quatre dernières années qu’il y en a. Il n’y avait aucune action de prise pour recruter des chirurgiens et des anesthésiologistes pour venir dans la Vallée-de-la-Gatineau. Là, on m’informe et ils m’expliquent les démarches qui sont prises , a-t-elle précisé.

C’est sûr qu’un bris de service ne fait pas mon affaire, par contre, chaque jour il y a quelqu’un qui nous communique les étapes qu'ils font pour le processus de recrutement, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre de huit à neuf mois. Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Le CISSS de l'Outaouais soutient que des démarches de recrutement sont déjà en cours.

Rencontre avec la ministre de la Santé

La préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau va rencontrer jeudi la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann.

Mme Lamarche veut s’assurer que les recommandations de l’accompagnateur spécial du CISSS soient bel et bien mises en place et que les services de proximité soient de nouveau opérationnels dans la région.

Nous avons droit à des services de proximité, je le répète, on ne demande pas un centre de cardiologie à Maniwaki, mais même si nous sommes une région, nous avons droit à un service comme partout ailleur au Québec , a soutenu Mme Lamarche.

La ministre de la Santé et le premier ministre François Legault ont promis au cours des dernières semaines d’agir pour améliorer les services de proximité en Outaouais.