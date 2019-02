Nova Scotia Proud : un nouvel acteur fait son entrée sur la scène politique en Nouvelle-Écosse

Devin Drover, Hugh McNamara et Reagan Seidler en sont les administrateurs. Nos préoccupations ne sont pas partisanes. Ce qui nous inquiète, ce sont les politiciens qui adoptent de mauvaises politiques , indique Devin Drover.

McNeil et Trudeau visés

Devin Drover affirme que le groupe a été créé afin de faire comprendre aux Néo-Écossais qu'ils ont de mauvais dirigeants et pour donner une voix aux personnes préoccupées par l'état du système de santé, par les impôts élevés et par les dépenses gouvernementales.

Notre objectif est de changer le débat public, pour que les politiciens entendent les véritables inquiétudes des Néo-Écossais , dit-il.

Devin Drover a milité au sein du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, mais il assure que Nova Scotia Proud n'est affilié à aucun parti politique. La majorité des publications sur sa page Facebook encouragent les électeurs à défaire les gouvernements libéraux de Stephen McNeil et de Justin Trudeau.

Comme les autres groupes Proud au pays, la page Facebook de Nova Scotia Proud partage de nombreux articles, surtout sur les soins de santé et le système de justice, provenant fréquemment d'un site d'information conservateur, The Nectarine.

Influence en Ontario

En décembre, CBC a rapporté que le groupe Ontario Proud avait reçu près de 460 000 $ en dons d'entreprises, afin d'appuyer la campagne électorale du Parti progressiste-conservateur de Doug Ford. L'organisme s'était fait connaître en 2017, en menant une campagne contre la première ministre libérale de l'époque, Kathleen Wynne.

Les règles électorales sont cependant différentes en Nouvelle-Écosse. Les tierces parties dûment enregistrées ne peuvent recevoir des contributions que des électeurs et leurs dépenses sont limitées à 10 000 $ pour des élections générales et à 2000 $ pour une partielle.

Prochaines élections

Devin Drover est un des administrateurs de Nova Scotia Proud. Photo : Facebook

Devin Drover ne veut pas dévoiler les résultats des recherches et des sondages de Nova Scotia Proud et ne veut pas divulguer non plus les sources de financement du groupe. Nous accepterons les dons de toute entité partageant nos valeurs, que ce soit une personne ou une organisation , dit-il.

Quant aux prochaines élections provinciales, qui pourraient avoir lieu en 2021, Nova Scotia Proud évalue actuellement le rôle qu'il a l'intention d'y jouer, tout en respectant la loi électorale.

Avec les informations de Michael Gorman, de CBC